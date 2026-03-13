Rusia reacționează după decizia SUA de a relaxa temporar sancțiunile asupra petrolului transportat pe mare

Autoritățile din Rusia au reacționat după ce Statele Unite ale Americii au decis să acorde o derogare temporară de 30 de zile de la sancțiunile impuse asupra petrolului rusesc transportat pe mare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că măsura arată că Washingtonul încearcă să stabilizeze piețele energetice globale, afectate în ultimele luni de tensiunile geopolitice și de conflictul din Orientul Mijlociu.

Derogarea permite statelor și companiilor să finalizeze tranzacțiile pentru petrol și produse petroliere rusești care se află deja în transport pe mare, în ciuda sancțiunilor existente.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a descris această decizie drept o măsură necesară pentru a reduce volatilitatea de pe piața globală a energiei, puternic influențată de evoluțiile războiului dintre Iran și aliații Statelor Unite ale Americii.

La rândul său, Dmitri Peskov a afirmat că stabilizarea pieței energetice este un interes comun pentru Moscova și Washington.

„Observăm acțiuni din partea Statelor Unite menite să stabilizeze piețele energetice. În acest sens, interesele noastre coincid”, a declarat oficialul rus.

El a adăugat că fără volume semnificative de petrol rusesc care să ajungă pe piața internațională ar fi dificil să se reducă volatilitatea prețurilor și să se mențină echilibrul pe piața globală a energiei.