Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”

Rusia nu intenționează să stabilească un calendar clar pentru încheierea războiului din Ucraina, susținând că prioritatea sa rămâne îndeplinirea obiectivelor militare și politice asumate.

Declarația a fost făcută de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, înaintea unor noi discuții diplomatice desfășurate la Geneva, potrivit AFP.

Șeful diplomației ruse a respins ideea unor termene-limită pentru oprirea conflictului, afirmând că Moscova urmărește în continuare atingerea „sarcinilor” stabilite.

„Ne-ați auzit vreodată vorbind despre termene? Nu avem niciun termen. Avem doar obiective și suntem pe cale să le îndeplinim”, a declarat Lavrov, citat de agenția TASS.

Declarațiile vin în contextul intensificării eforturilor diplomatice internaționale pentru reluarea negocierilor de pace. Joi, reprezentanți ai Ucrainei și Rusiei s-au aflat la Geneva pentru întâlniri separate cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în vederea pregătirii unor eventuale discuții trilaterale.

Inițiativa este susținută de administrația fostului președinte american Donald Trump, care încearcă să faciliteze reluarea dialogului dintre Kiev și Moscova.

Poziția exprimată de Lavrov sugerează însă că Rusia nu este dispusă, în acest moment, să accepte un compromis rapid, menținând o linie dură în privința condițiilor pentru încetarea conflictului.