Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia Electronică de Călătorie

Autorizaţia Electronică de Călătorie (ETA), în baza căreia cetățenii europeni vor putea călători în Marea Britanie, intră în vigoare din 25 februarie, anunţă Ambasada Marii Britanii la Bucureşti.

Costul autorizaţiei este de 16 lire.

„Autorizaţia Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă şedere, vor avea nevoie de o ETA”, conform unei postări de pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice.

ETA este o permisiune digitală de călătorie valabilă doi ani sau până la expirarea paşaportului titularului, care permite multiple călătorii în Regatul Unit. Costul este de 16 lire, iar solicitarea se poate face prin aplicaţia oficială UK ETA sau pe GOV.UK/ETA, potrivit News.ro. O autorizaţie electronică de călătorie (ETA) permite călătoria în Regatul Unit pentru turism, pentru a vizita familia sau din anumite alte motive, pentru o perioadă de până la 6 luni.

După depunerea solicitării, decizia va fi primită prin e-mail de la UK Visas and Immigration (UKVI), de obicei în decurs de o zi. Termenul însă poate fi de 3 zile lucrătoare (luni–vineri) pentru a primi o decizie. E-mailul va conţine numărul de referinţă ETA, format din 16 cifre. Pe durata valabilităţii ETA, numărul călătoriilor în Regatul unit este nelimitat.

Mai multe detalii privind ETA se găsesc AICI.