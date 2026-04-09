România își ia rămas bun de la legendarul Mircea Lucescu. ”Il Luce”, omagiat pe Arena Națională -LIVE TEXT

România își ia rămas bun de la Mircea Lucescu, una dintre cele mai emblematice figuri din lumea fotbalului. Mii de oameni au trecut pe la catafalcul depus pe Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a scris istorie atât pe banca tehnică a echipei naționale, cât și la marile cluburi internaționale.

UPDATE - Marius Şumudică, la catafalcul lui Mircea Lucescu: M-ai făcut om şi nu voi uita niciodată. Mi-ai schimbat destinul

Marius Şumudică i-a adus, joi, un omagiu emoţionant lui Mircea Lucescu, despre care a spus că i-a schimbat destinul şi l-a făcut om.

”O săptămână tristă din toate punctele de vedere. Am văzut tot felul de comentarii că „cerul s-ar fi deschis”. Ar fi nedrept pentru alţi oameni care au decedat în alte perioade, fiindcă toată lumea este judecată la fel. În fond, rămân doar faptele pe care le-ai făcut. Ce aş putea spune despre domnul Lucescu? În primul rând, partea umană: un om extraordinar, care a ajutat mereu pe toată lumea, care te învăţa să trăieşti, încerca să-ţi ridice nivelul cultural şi nu cred că a făcut rău nimănui. A dat tuturor tot ce avea mai bun. Latura profesională nici nu ştiu dacă mai trebuie să o amintesc. Este cel mai titrat antrenor român al tuturor timpurilor. Dacă s-ar fi născut în altă ţară, i s-ar fi spus „Sir Mircea Lucescu”.

Un domn din toate punctele de vedere. Ziarele din toată lumea au scris pagini întregi despre el. Asta înseamnă să ai valoare, să-ţi pui amprenta asupra acestui fenomen. Nea Mircea, când te vei ridica sus şi vei fi acolo, să ştii că am rămas aici. Te-am iubit, vei fi veşnic în inima mea. Mi-ai schimbat destinul. M-ai făcut antrenor, m-ai făcut om şi nu voi uita niciodată lucrurile astea. Nu am fost lăsat să-l văd la spital, am ajuns la spital în ultima clipă, nu am reuşit să ajung unde era dânsul. Îmi pare rău şi este regretul vieţii mele că nu am reuşit să ajung”, a declarat Marius Şumudică.

UPDATE - Anghel Iordănescu: Mircea Lucescu este înțeleptul fotbalului românesc

Fostul antrenor al echipei naționale a României, Anghel Iordănescu, a declarat, joi, la Arena Națională, că Mircea Lucescu este înțeleptul fotbalului românesc.

”Eu și familia am venit să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc. Fotbalul românesc pierde acum un jucător de excepție, dar și unul dintre antrenorii cu care noi toți ne-am mândrit. El ne-a adus multe satisfacții și bucurii. Mircea Lucescu este înțeleptul fotbalului românesc. I-au trecut prin mână generații întregi, i-a crescut, i-a format, i-a educat pe fotbaliști. El a avut întotdeauna grijă ca jucătorii de mare talent să aibă și o educație aleasă.

Cred sincer că noi toți nu o să-l uităm niciodată. Respect și recunoștință vom avea pentru Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște. Drum lin între îngeri”, a declarat Anghel Iordănescu.

UPDATE - Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a mers joi la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Traian Băsescu a ținut un moment de reculegere la catafalcul marelui antrenor, iar apoi a stat preț de câteva minute de vorbă cu Răzvan Lucescu.

”Nu am de spus decât un singur cuvânt: RESPECT pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară, dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu”, a declarat fostul șef al statului, la ieșirea din Arena Națională.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, acoperit cu drapelul României, a fost așezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naționale, la căpătâiul căruia a fost depusă o fotografie a acestuia și o coroană albă de flori, iar în stânga și dreapta stau permanent patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.

Atmosfera este una copleșitoare, iar până acum nume grele din sportul românesc, precum Gheorghe Hagi sau Simona Halep, au venit să își ia rămas bun de la ”Il Luce”.

Inclusiv premierul Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, precum și ambasadorul Ucrainei în România, dar și ambasadorul Turciei în România, au trecut pe la catafalcul marelui antrenor român.

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu o pot face până joi seară, la ora 20:00, urmând ca vineri să fie înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

Fostul selecționer și-a ales locul de veci încă de acum 10 ani, cavoul fiind amplasat pe aleea principală a Cimitirului Bellu, acolo unde își dorm somnul de veci numeroase personalități ale României.

Cu un palmares impresionant de 35 de trofee câștigate, Mircea Lucescu rămâne al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului mondial, fiind depășit doar de două nume legendare: Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Drum lin în lumină, Mircea Lucescu!