Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe

Războiul început între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran rămâne extrem de volatil, iar oficialii de la Washington explorează posibilități de a implica în luptă și alte grupări sau forțe ostile regimului de la Teheran, potrivit unor analiști și surse citate de presa internațională.

Pe lângă operațiunile aeriene și navale deja în desfășurare, comunități militare americane sunt în discuții cu grupuri armate din regiune, inclusiv forțe kurde din Irak, pentru posibile livrări de sprijin sau chiar implicare în ostilități.

Acest gen de coordonare ar putea transforma conflictul actual dintr-o confruntare limitată într-o conflagrație mai complexă, pe mai multe fronturi.

De asemenea, administrația de la Washington poartă discuții active cu opoziția iraniană și cu lideri kurzi pentru a exploata nemulțumirile interne față de regimul de la Teheran, ceea ce ar introduce o dimensiune nouă în conflict.

Un astfel de scenariu ar putea mări semnificativ amploarea războiului, atrăgând mai multe actori non-statali și sporind riscul extinderii violențelor dincolo de granițele actuale.

Observatorii internaționali avertizează deja că implicarea unor noi forțe ar face ca operațiunile să devină și mai greu de controlat și ar amplifica impactul regional al conflictului.

Conflictul rămâne monitorizat îndeaproape de liderii mondiali, pe fondul temerilor că ceea ce a început ca o campanie militară limitată ar putea escalada într-o confruntare de proporții mult mai mari.