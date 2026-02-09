Răsturnare de situație în dosarul lui Călin Georgescu. Magistrații cer socoteală Parchetului General

Procesul în care este vizat Călin Georgescu a luat o turnură neașteptată

Procesul în care este vizat Călin Georgescu a luat o turnură neașteptată, după ce completul de judecată a recurs la un demers juridic inedit. Magistrații au solicitat explicații oficiale de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 cu privire la motivele care au stat la baza transferului anchetei către Parchetul General.

Miza demersului: Legalitatea anchetei

Această solicitare este considerată un punct de cotitură în dosar, deoarece judecătorii vor să verifice dacă preluarea dosarului de către instanța superioară a respectat normele de competență. Avocații apărării au contestat vehement acest gest, susținând că Parchetul General nu are competența legală de a instrumenta acuzațiile aduse lui Călin Georgescu.

Dacă explicațiile oferite de Parchetul Sectorului 1 vor confirma neregulile semnalate de apărare, întreaga anchetă riscă să fie compromisă juridic („aruncată în aer”), ceea ce ar putea duce la anularea probelor sau a actelor procedurale efectuate până în prezent.

Un complet divizat: Decizie cu scorul de 2-1

Un detaliu extrem de important care subliniază complexitatea cazului este modul în care s-a luat decizia de a trimite această adresă. Hotărârea nu a fost luată prin consens, ci cu un scor de 2-1. Deși a existat o opinie separată, balanța a înclinat în favoarea solicitării de clarificări, un aspect interpretat în acest moment ca un avantaj procedural pentru Călin Georgescu. Această divizare a completului indică faptul că inclusiv la nivelul magistraților există viziuni diferite asupra modului în care a fost gestionată procedura de către procurori.

Ce urmează?

Discuțiile în sala de judecată continuă într-o atmosferă tensionată. Miza zilei de astăzi este crucială: instanța urmează să pronunțe o decizie definitivă cu privire la începerea efectivă a judecății pe fond sau restituirea cauzei la parchet. O eventuală confirmare a incompetenței Parchetului General ar putea însemna un eșec major pentru acuzare și o victorie de etapă decisivă pentru Călin Georgescu.