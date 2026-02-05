Peste 30 de angajați CFR, trimiși în judecată pentru fraudă. Întrebau ChatGPT ce să răspundă anchetatorilor

33 de angajați ai CFR Călători vor fi trimiși în judecată

33 de angajați ai CFR Călători vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați de fraudă. Aceștia ar fi blocat locuri în vagoanele de dormit și cușetă folosind CNP-urile unor elevi care beneficiau de gratuitate, iar ulterior ar fi vândut locurile direct în tren, fără fiscalizare.

În timpul anchetei, unii dintre angajați ar fi apelat la aplicația ChatGPT pentru a cere sfaturi despre ce răspunsuri să ofere anchetatorilor. Potrivit anchetatorilor, angajații ar fi rezervat în sistem locuri în vagoanele de dormit și cușetă folosind datele unor elevi care aveau dreptul la gratuitate. Ulterior, aceste locuri ar fi fost comercializate în tren, iar banii nu ar fi fost înregistrați oficial.

Angajați CFR, trimiși în judecată. Îl întrebau pe ChatGBT cum să le răspundă anchetatorilor

Anchetatorii susțin că nu erau emise bilete și că sumele încasate nu erau fiscalizate. În dosarul de aproximativ 700 de pagini ar apărea și stenograme ale unor discuții purtate cu aplicația ChatGPT. Angajații ar fi întrebat ce vină li s-ar putea imputa și cum ar putea formula răspunsuri pentru a diminua responsabilitatea.

Printre întrebările adresate s-ar fi aflat și solicitări legate de existența unui prejudiciu sau de modul în care ar putea fi formulată o justificare oficială privind locurile blocate în sistem. Răspunsurile generate de aplicație includeau explicații generale despre prejudiciu și chiar formulări de tip punct de vedere justificativ, potrivit sursei citate, potrivit Clubferoviar.ro.

La data de 5 februarie 2026, procurorii au dispus trimiterea în judecată a celor 33 de angajați. Urmează ca instanța să stabilească dacă faptele reținute se confirmă și care este nivelul eventualului prejudiciu.