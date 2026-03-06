Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE

Sursă: realitatea.net

95 de minori s-au întors vineri cu zborul de evacuare al României

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat vineri că, circa 300 de minori se aflau în Orientul Mijlociu, iar din aceștia, 95 de minori s-au întors vineri cu zborul de evacuare al României, prin mecanismul european de protecție civilă.

Întrebat câţi minori mai sunt în Orientul Mijlociu care vor să se întoarcă acasă, Andrei Ţărnea a răspuns: ”Colegii mei lucrează extrem de tare la acest aspect pentru că are aspecte practice, operaţionale şi de interes public.

Deci noi ştim câţi s-au întors acasă şi ştim cu aproximaţie câţi au fost semnalaţi, pentru că în multe cazuri descoperim că familiile anunţă familia, dau numărul de telefon, dau persoane de contact, dar nu ne spun câţi copii sunt. (..) Sunt persoane care nici nu comunică că au copii minori şi vin cu copiii”.

Purtătorul de cuvânt al MAE a ținut să precizeze faptul că ”cifra pe care noi o avem cu un grad mare de certitudine este circa 300. Din aceşti 300, 95 de minori s-au întors astăzi cu zborul HiSky, operat cum vă spuneam, ca un zbor de evacuare al României prin mecanismul european de protecţie civilă”.