Oficierea de căsătorii, suspendată temporar la Alexandria

Primăria din Alexandria informează că, în perioada 14–15 noiembrie 2026, sunt programate activități de mentenanță asupra infrastructurii de comunicații utilizate în cadrul sistemelor informatice aferente activității de evidență a persoanelor și stare civilă, activități ce urmează a fi desfășurate de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (S.T.S.).
“Având în vedere indisponibilitatea temporară a infrastructurii de comunicații, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, începând cu ora 16.00, precum și pe parcursul zilei de duminică, 15 noiembrie 2026, nu vor fi realizate oficieri de căsătorii la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria – Compartimentul Stare Civilă.
Măsura este determinată exclusiv de necesitatea asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de stare civilă și intervine ca urmare a lucrărilor de mentenanță comunicate în prealabil de autoritățile competente.
În ceea ce privește înregistrarea actelor de deces, această activitate nu va fi afectată de perioada de indisponibilitate a sistemului informatic, dispozițiile legale aplicabile permițând înregistrarea actelor în termenele prevăzute de lege, având în vedere disponibilitatea comunicațiilor în cursul zilei de sâmbătă, până la ora 16.00.
Rugăm cetățenii care intenționează să solicite servicii de stare civilă în această perioadă să țină cont de indisponibilitatea temporară a acestor servicii”, transmit reprezentanții Primăriei municipiului Alexandria.