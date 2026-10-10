Oficierea de căsătorii, suspendată temporar la Alexandria

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 08:56

Primăria din Alexandria informează că, în perioada 14–15 noiembrie 2026, sunt programate activități de mentenanță asupra infrastructurii de comunicații utilizate în cadrul sistemelor informatice aferente activității de evidență a persoanelor și stare civilă, activități ce urmează a fi desfășurate de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (S.T.S.).

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