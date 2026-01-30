Obiceiul banal care îți poate prelungi viața. Descoperirea oamenilor de știință: multe decese ar putea fi prevenite

Cât de mult ajută cinci minute de mișcare pe zi

Doar cinci minute de mișcare în plus pe zi pot reduce semnificativ riscul de deces prematur, arată un studiu amplu publicat în revista medicală The Lancet. Cercetătorii spun că mici schimbări zilnice pot avea un impact major asupra speranței de viață, potrivit realitatea.net.

Analiza a fost realizată de o echipă coordonată de Școala Norvegiană de Științe Sportive și a inclus datele a peste 130.000 de persoane. Concluzia este clară: nu e nevoie de antrenamente intense sau ore petrecute la sală pentru a trăi mai mult.

Obiceiul banal care îți poate prelungi viața

Studiul arată că doar cinci minute pe zi de activitate fizică moderată sau intensă pot face diferența. La fel de importantă este și reducerea timpului petrecut stând jos. Chiar și 30 de minute mai puțin pe scaun, zilnic, aduc beneficii vizibile pentru sănătate.

Cei mai avantajați sunt oamenii sedentari. Cercetătorii au comparat persoanele din categoria celor mai puțin activi cu restul populației și au constatat că exact acest grup are cel mai mult de câștigat din schimbări minore de rutină. Potrivit calculelor statistice, adăugarea a doar cinci minute de mișcare pe zi ar putea preveni aproape 6% dintre decesele în rândul celor mai sedentari. La nivelul populației generale, procentul ar putea ajunge la 10%.

Reducerea statului pe scaun contează la fel de mult. O jumătate de oră în minus petrecută zilnic în poziție șezând este deja un pas important spre o viață mai sănătoasă. Daniel Bailey, cercetător la Universitatea Brunel din Londra, care a analizat datele ca expert independent, spune că mesajul este simplu: fiecare formă de mișcare contează, indiferent cât de mică pare.

Deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă în continuare cel puțin 150 de minute de activitate fizică pe săptămână, studiul arată că orice creștere a nivelului de mișcare este un început bun. Nu e nevoie de schimbări radicale. O plimbare zilnică, mersul pe bicicletă sau evitarea statului prelungit pe scaun pot avea efecte reale asupra sănătății și longevității.

Sursa: Realitatea Medicala