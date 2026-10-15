O doctoriță din Alexandria a lovit o autoutilitară după ce nu a oprit la indicatorul STOP. Urma să intre în gardă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 oct. 2026, 17:14

O doctoriță de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Alexandria a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, după ce a provocat un accident rutier.

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