O doctoriță din Alexandria a lovit o autoutilitară după ce nu a oprit la indicatorul STOP. Urma să intre în gardă

O doctoriță de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Alexandria a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, după ce a provocat un accident rutier.
Femeia nu ar fi respectat indicatorul STOP și a lovit o autoutilitară care circula pe drumul cu prioritate. Medicul urma să intre în gardă în tura de noapte.
Accidentul a fost semnalat automat la 112
Potrivit informațiilor publicate de autorități și preluate de presă, doctorița conducea un autoturism în Alexandria când nu a oprit la indicatorul STOP și a intrat în coliziune cu o autoutilitară care circula regulamentar.
Mașina femeii era dotată cu sistemul de apel de urgență eCall, care a apelat automat numărul 112 după impact. Polițiștii au intervenit la fața locului și au testat-o pe conducătoarea auto.
Prima testare cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, femeia a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei.
Medicul urma să intre în garda de noapte
Doctorița lucrează la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Alexandria și urma să preia tura de noapte.
În urma incidentului, aceasta a ajuns la spital însoțită de polițiști, pentru procedurile medicale necesare anchetei.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, medicul care se afla deja în gardă a continuat să acorde îngrijiri pacienților veniți la Urgențe, după ce colega care trebuia să preia tura a fost implicată în accident.
Polițiștii au demarat verificările
Rezultatul etilotestului indică prezența alcoolului în aerul expirat, însă alcoolemia exactă urmează să fie stabilită în urma analizelor biologice. Împrejurările accidentului și eventualele consecințe legale pentru conducătoarea auto vor fi stabilite de autorități în cadrul verificărilor.