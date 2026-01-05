Infotrafic: Restricţii de tonaj pe DN1 între Nistoreşti şi Predeal

Infotrafic: De la Predeal spre municipiul Braşov se circulă bine

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, în această dimineață, traficul rutier se desfășoară ușor îngreunat în anumite zone, iar pe unele tronsoane stratul de zăpadă depus pe carosabil a dus la restricții.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informeză că, pe DN1 pe tronsonul kilometric 102 – 138, între localitatea Nistorești, județul Prahova până la limita cu județul Brașov, este restricționată circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza precipitațiilor abundente, pentru a permite acțiunea de deszăpezire.

La nivel național, sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare în județele Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea. Se circulă pe un carosabil parțial acoperit cu zăpadă.

Pe partea de Braşov, de la Predeal spre municipiul Braşov se circulă în condiţii bune, carosabilul este curăţat dar umed.

Pe autostrada A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 130 – 148 și pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 225 – 316, sunt precipitații sub formă de ninsoare, traficul fiind redus.

Ploaie în zona de sud și sud-est

În zona de sud și sud-est plouă ușor, carosabilul fiind umed, transmite Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Pe Autostrada A2 București – Constanța și Autostrada A3 București – Ploiești, plouă, cu vizibilitate bună, carosabilul fiind umed.

Reamintim că pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

Recomandări pentru şoferi

Pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto trebuie să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale.

Circulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei și nu pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!