George Simion anunță că AUR nu va vota noul Guvern: „Nu are sprijinul românilor”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea pe care o conduce nu va susține viitorul Guvern și nu va participa la votul de învestire din Parlament.

Declarațiile au fost făcute înainte ca președintele Nicușor Dan să anunțe numele persoanei desemnate pentru funcția de prim-ministru și să înceapă procedurile de formare a noului Executiv.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Simion a susținut că viitorul Guvern nu beneficiază de susținerea cetățenilor și a afirmat că AUR va rămâne în opoziție față de actuala formulă politică.

Liderul formațiunii a transmis că parlamentarii partidului nu vor participa la votul privind învestirea noului Cabinet și a criticat procesul politic care a condus la desemnarea viitorului premier.

''La ora 18:00 va fi anunţat un Guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii date democraţiei. AUR nu va susţine aşa ceva şi rămâne alături de poporul român'', a scris Simion, pe Facebook.

Totodată, Simion a susținut că funcțiile de conducere ale statului ar trebui ocupate de persoane care beneficiază de un sprijin electoral semnificativ și a reiterat poziția partidului împotriva actualei majorități politice.

"Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susţinere din partea românilor.

Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea ţării trebuie să vină cei care au susţinerea românilor'', a răspuns Simion, unui comentariu la postarea sa de pe Facebook.

Poziția AUR vine într-un moment important pentru scena politică, în condițiile în care desemnarea noului premier reprezintă primul pas în formarea viitorului Guvern și în obținerea votului de încredere din Parlament.