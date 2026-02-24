Femeie reținută după ce și-a bătut nora și cuscra

Sursă: realitatea.net

Polițiștii au emis ordin de protecție.

O femeie dintr-o comună a județului Teleorman a fost reținută de polițiști, fiind cercetată într-un dosar penal pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat atât nora, cât și pe mama acesteia.

Potrivit informațiilor transmise marți de Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman, ancheta este instrumentată de polițiștii din cadrul Secția 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede.

Agresiunea, petrecută la domiciliul suspectei

Conform datelor preliminare, incidentul ar fi avut loc luni, 23 februarie, la locuința femeii din comuna Vedea. În urma unui conflict izbucnit în familie, aceasta le-ar fi lovit pe nora sa și pe mama nurorii.

Oamenii legii au intervenit și au demarat cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs altercația.

Ordin de protecție și reținere

În urma evaluării situației și pentru prevenirea unor noi acte de violență, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii.

Ulterior, după administrarea probatoriului în cauză, aceasta a fost reținută, urmând ca procurorii să dispună măsurile legale care se impun.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.