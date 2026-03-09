Donald Trump, despre explozia prețului petrolului: „Am un plan pentru orice. Nu e motiv de panică”

Președintele Donald Trump a încercat să liniștească piețele și opinia publică după creșterea abruptă a prețului petrolului, provocată de escaladarea conflictului dintre United States și Israel pe de o parte și Iran pe de altă parte.

Într-un interviu acordat presei americane, liderul de la Casa Albă a declarat că nu există motive de panică și a dat asigurări că administrația sa are soluții pentru stabilizarea pieței energetice.

„Nu este niciun motiv de panică. Am un plan pentru orice, bine?”, a spus Trump, fără să ofere însă detalii concrete despre măsurile pregătite de Washington.

Declarația vine în contextul în care prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, iar cotațiile au urcat temporar chiar spre 120 de dolari, pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav producția și transportul de țiței.

Conflictul a perturbat livrările de petrol din regiunea Golfului Persic, iar tensiunile din zona Strait of Hormuz, unul dintre cele mai importante coridoare energetice ale lumii, au amplificat volatilitatea piețelor internaționale.

Cu toate acestea, Trump a minimalizat impactul economic al scumpirilor, afirmând că majorarea prețurilor la energie este temporară și că situația se va stabiliza rapid după încheierea operațiunilor militare. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul american a spus că actualele creșteri reprezintă „un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală”.

În același timp, oficiali ai administrației americane analizează mai multe opțiuni pentru calmarea piețelor energetice, inclusiv măsuri pentru protejarea transportului maritim de petrol sau eventuale intervenții asupra rezervelor strategice.

Analiștii avertizează însă că, dacă conflictul se prelungește sau dacă transportul prin Golful Persic rămâne afectat, prețul petrolului ar putea continua să crească, cu efecte directe asupra economiei globale și asupra costurilor combustibililor.