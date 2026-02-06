Chiar dacă locul de parcare e al tău, nu poți să faci ce vrei cu el. Legea te poate lovi cu amenzi usturătoare

Mulți proprietari pornesc de la ideea că, odată cumpărat sau concesionat, locul de parcare devine un spațiu pe care îl pot folosi după bunul plac

Depozitarea obiectelor, transformarea locului într-un mic garaj improvizat sau folosirea lui pentru activități nepermise pot atrage amenzi și sancțiuni, chiar dacă spațiul figurează ca proprietate personală.

Depozitarea obiectelor, una dintre cele mai frecvente abateri

În multe ansambluri rezidențiale, locurile de parcare sunt folosite ca spații de depozitare pentru anvelope, mobilier vechi, materiale de construcții sau electrocasnice scoase din uz. Deși proprietarii consideră adesea că „nu deranjează pe nimeni”, regulile sunt clare: parcările sunt destinate exclusiv autovehiculelor.

În parcările subterane, problema devine și mai serioasă, deoarece obiectele depozitate pot încălca normele de prevenire a incendiilor. Asociația de proprietari poate solicita eliberarea imediată a locului, iar administratorul parcării poate aplica sancțiuni suplimentare.

Spălarea mașinii pe locul de parcare, interzisă în majoritatea cazurilor

Deși pare o soluție comodă, spălarea mașinii în parcarea blocului este, în cele mai multe situații, interzisă. Apa amestecată cu detergenți, uleiuri și alte substanțe poluante nu poate fi deversată în sol sau în rețele neautorizate de canalizare. Din acest motiv, multe hotărâri ale consiliilor locale prevăd amenzi pentru spălarea autovehiculelor în parcări, curți sau alte spații private cu acces comun.

Chiar și în parcările private ale blocurilor, regulamentele interne pot interzice explicit această practică.

Ai parcat pe locul altuia „doar 10 minute”? S-ar putea să te coste mai mult decât crezi

Închirierea locului de parcare, permisă doar în anumite condiții

Mulți proprietari închiriază locul de parcare fără să verifice dacă acest lucru este legal. Situația diferă în funcție de regimul juridic al parcării:

Loc concesionat de la primărie: contractele prevăd, de regulă, folosirea personală. Subînchirierea este interzisă și poate duce la rezilierea concesiunii.

Loc în proprietate privată, dar situat într-o parcare comună: asociația de proprietari poate impune reguli stricte. Fără acordul acesteia, închirierea poate fi considerată nelegală.

Alte utilizări care pot atrage sancțiuni

Pe lângă depozitare, spălare și închiriere, există și alte situații care pot duce la amenzi sau avertismente:

blocarea accesului altor vehicule sau a căilor de intervenție

folosirea locului pentru activități comerciale

parcarea vehiculelor neînmatriculate sau abandonate

montarea de copertine, bariere improvizate sau marcaje fără autorizație

În funcție de gravitate, sancțiunile pot merge de la simple avertismente până la pierderea dreptului de utilizare.

De ce „e al meu” nu este un argument valid

Chiar dacă locul de parcare este proprietate personală, utilizarea lui trebuie să respecte regulile de conviețuire, normele de mediu și legislația în vigoare. Dreptul de proprietate nu este absolut și nu poate fi exercitat în mod abuziv atunci când afectează siguranța sau confortul celorlalți locatari.