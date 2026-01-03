Ce se va întâmpla cu președintele Maduro după ce a fost capturat și dus în SUA
Maduro, vizat de acuzații de trafic de droguri în SUA
Congresmenul Mike Lee, un membru influent al Partidului Republican, a anunțat sâmbătă după-amiaza că Statele Unite intenționează să îl judece pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în baza acuzațiilor penale ce i s-au adus în justiția americană.
„Tocmai am încheiat convorbirea telefonică cu secretarul de stat Rubio. M-a informat că Nicolas Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat în Statele Unite pentru acuzații penale și că acțiunea cinetică pe care am văzut-o în această seară a fost desfășurată pentru a proteja și apăra persoanele care pun în aplicare mandatul de arestare”, a scris Lee, unul dintre cei doi senatori ai statului Utah, într-un mesaj pe care l-a distribuit pe rețeaua de socializare „X”.
„Această acțiune intră probabil în sfera autorității inerente a președintelui, conform articolului II din Constituție, pentru a proteja personalul american de un atac real sau iminent”, a adăugat el, mulțumindu-i totodată secretarului de stat Marco Rubio pentru că l-a informat despre situație.
Administrația Trump susține că Nicolas Maduro este un infractor și a încercat să-l urmărească penal prin sistemul juridic american.
În 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Maduro a fost inculpat în Districtul de Sud al statului New York pentru „narco-terorism”, conspirare pentru importul de cocaină în SUA și alte acuzații conexe.
Administrația Trump a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean. Această recompensă a fost majorată la 25 de milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, la începutul lunii ianuarie 2025, și a fost crescută la 50 de milioane de dolari în august 2025, după ce Trump a preluat un al doilea mandat și a desemnat gruparea Cartel de los Soles drept organizație teroristă străină.
