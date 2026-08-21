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Actualitate· 1 min citire
Canicula se intensifică, temperaturile ajung azi la 40 de grade și nu scad sub 20°C
Temperaturile vor trece de 40 de grade
Publicat21 aug. 2026, 07:22
SursăRealitatea.net
Valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar în cele vestice și nord-vestice se vor înregistra temperaturi maxime comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi accentuat, în condițiile în care și nopțile vor fi tropicale.
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