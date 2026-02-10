Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar
Călin Georgescu merge la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar
Călin Georgescu ajunge în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Ieri judecătorii de la Tribunalul București au decis să înceapă procesul în cazul primului său dosar.
Magistrații Tribunalului București au tranșat ieri legalitatea anchetei și au decis că judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial.
Hotărârea a venit după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură invocate de apărare cu privire la sesizarea directă a Parchetului General. În pofida unui vot strâns, de 2 la 1, și a discuțiilor legate de absența unui dosar inițial la unitatea locală de parchet, instanța a validat rechizitoriul, a respins cererile de nulitate și a dat undă verde judecății pe fond.
Citește și:
- 21:50 - Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
- 21:06 - Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
- 20:42 - Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News