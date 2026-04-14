Călin Georgescu, avertisment pentru români: „Urmează o criză teribilă de gaz, petrol și alimente”

Președintele interzis Călin Georgescu a transmis un mesaj susținătorilor prezenți în fața sediului Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și românilor din întreaga țară, după ce instanța a decis să amâne decizia pentru data de 28 aprilie, la ora 9:00.

Călin Georgescu, mesaj important pentru toți românii

„Hristos a înviat! Poporul român a înțeles că această Înviere sfântă și frumoasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este doar un eveniment epuizat, ci este un start al unui proces continuu de transformare, este semnificația unui nou început și, practic, este înțelegerea faptului că adevărata libertate este atunci când alegi doar binele și te opui răului, nu când alegi între bine și rău. Prin urmare, învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos înseamnă învierea poporului român, înseamnă marea renaștere.

Acum, sigur, cu un guvern actual fără urmă de demnitate și fără frică de Dumnezeu, s-ar arată ca un univers concentrațional. Libertatea de exprimare a fost anulată, iar pe bază de consecință, și dacă ni se interzice dacă spunem hoți, ni se interzice să le spunem că sunt hoți. Prin urmare, ni se interzice să le spunem hoților hoți. Însă poporul român, trezit în conștiință, este mai ancorat ca niciodată în valorile conservatoare, în naționalism, în valorile morale creștine, care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare. Așa încât astăzi avem șase puncte de subliniat.

Primul punct: România s-a împrumutat la Comisia Europeană de 16,8 miliarde de euro cu dobândă de 3% pe 30 de ani prin programul SAFP pentru proiecte militare. Vrem să știm care este transferul de tehnologie către România, cât peste 50% din producție rămâne în România, care este avantajul industriei românești, care este scopul principal al avantajului României la acestui împrumut. Altfel, două generații sunt îndatorate inutil. Cine răspunde?

Doi: PNRR. S-au pierdut enorm de mulți bani pentru că actualul guvern a schimbat jaloanele și nu a respectat obligația consultării parlamentului. Cine răspunde?

Trei: Energia. Guvernul a închis toate liniile de cărbune fără alternativă, cu toate că toate minele din țara românească ar trebui deschise pentru prosperitatea și binele poporului român. Energia este de cinci ori mai scumpă, industria este la pământ și sunt zone întregi fără apă și fără căldură. Cine răspunde?

Ce spune președintele interzis despre acordul Mercosur

Patru: Mercosur. A fost ratificat un acord internațional al Comisiei Europene fără acordul și contra voinței Ministerului Agriculturii. Interesant. Este un acord care distruge agricultura românească, odată implementat, care pune la pământ toți producătorii din agricultură și, pe bază de consecință, este un acord care face problematică sănătatea cetățenilor români prin importul unor produse foarte discutabile. Cine răspunde?

Cinci: Mulținaționalele din România pleacă din țară anual cu cel puțin trei bugete ale României. Cine răspunde?

Șase: Tot ceea ce am spus s-a adeverit. Adaug ceva în plus. Din cauza incompetenței totale a actualului guvern, va fi o criză teribilă de gaz, de petrol și de alimente, la care se adaugă economia României, care va intra în colaps total. Cine răspunde?

Este un guvern de găini speriate care scarmă în țărână, încercând să ne demonstreze că ei pot zbura”, a declarat liderul suveraniștilor.