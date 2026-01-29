Avocata-șpăgară Adriana Georgescu, REȚINUTĂ în această dimineață de DNA! Filmul denunțului: cum s-au trădat liberalii

Avocata șpăgară PNL-istă care promitea intrări la premierul Bolojan în schimbul unor sume colosale a fost reținută la ora patru dimineata de către procurorii DNA

Avocata șpăgară PNL-istă care promitea intrări la premierul Bolojan în schimbul unor sume colosale a fost reținută la ora patru dimineata de către procurorii DNA. Totul după ce liberalii s-au denunțat între ei la DNA în dosarul avocatei prinsă în flagrant. Avocata pnl-istă și un fals general SIE promiteau intervenții la procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro.

Avocata Adriana Georgescu a fost denunțată în fața procurorilor DNA în luna septembrie a anului trecut chiar de persoana căreia îi cerea bani pentru rezolvarea dosarelor, omul de afaceri Paul Jean Tucan. Culmea denunțului a fost că avocata PNL i-a scris omului de afaceri mesaje chiar când acesta o dădea în vileag în sediul instituției.



Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European anul trecut pentru schimbarea destinației fondurilor obținute din bani europeni. Fost șef al PNL Năvodari, Tucan și-ar fi construit o locuință cu sumele alocate pentru un port turistic de agrement. În paralel, acesta este investigat și de DNA pentru o serie de fapte de corupție petrecute în portul Constanța.



Tucan susține că se cunosc de aproximativ 15 ani, fiind colegi, membri de partid la PNL București, însă nu mai vorbiseră de câțiva ani. Georgescu Adriana l-ar fi contactat telefonic în contextul alegerilor electorale, ocazie cu care i-ar fi spus că îl poate ajuta să-și rezolve problema cu cele două dosare penale în care este cercetat.



Prima prima întâlnire între cei doi ar fi avut loc în București, într-un restaurant situat în spatele Parlamentului României, la circa o săptămână sau două de la apelul telefonic.



Cu două dosare la activ, omul de afaceri a dat-o pe mâna procurorilor pe colega sa de partid. „„Suma pe care aceasta mi-a cerut-o era de ordinelor zecilor de mii de euro, dar nu mi-o mai amintesc exact. Eu am refuzat solicitarea ei.”, a transmis Paul Tucan.



Alături de Adriana Georgescu, cea care este membră în Partidul Național Liberal, este săltat de Direcția Națională Anticorupție și un individ care pretindea că este general în cadrul Serviciului de Informații Externe fără să fie adevărată această calitate a sa.



Surprinși de ancheta DNA, liberalii au suspendat-o din partid pe avocata Adriana Georgescu. Avocatei i-a fost chemată ambulanța în timpul audierilor de la DNA, după ce a acuzat o stare de rău. De asemenea, falsul general SIE a fost și el reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență.