ANM anunță temperaturi peste normalul perioadei în mare parte din țară

Sursă: realitatea.net

Luna martie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Tendința de încălzire se va menține în mare parte din țară, cu variații de la o săptămână la alta.

2 – 9 martie: Valorile termice vor fi peste media obișnuită în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane și submontane.

În sud-est, temperaturile vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

9 – 16 martie: Temperaturile medii se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în vest și nord. Precipitațiile vor rămâne sub nivelul normal în toate regiunile.

16 – 23 martie: Temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât normalul perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul țării valorile vor fi apropiate de media climatologică. Cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a țării, apropiate de cele normale.

23 – 30 martie: La finalul lunii, temperaturile vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei, posibil ușor mai ridicate local în nord și centru. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de normal în majoritatea regiunilor.