ANM a emis două avertizări Cod galben. Vânt puternic, furtuni și grindină în mai multe județe din țară

ANM a emis marți două atenționări Cod galben de vreme severă, valabile pentru mai multe județe din nordul și nord-estul țării.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului pentru ziua de marți în județele Botoșani, Iași și în zona joasă a județului Suceava, iar miercuri sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei.

Cod galben de vânt în Botoșani, Iași și Suceava

Prima avertizare este valabilă marți, 26 mai, între orele 12:00 și 21:00. Potrivit ANM, în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-65 km/h. Meteorologii avertizează că fenomenele se vor manifesta în special în a doua parte a zilei de marți.





A doua avertizare Cod galben intră în vigoare miercuri, 27 mai, la ora 12:00 și este valabilă până la ora 23:00. Vor fi afectate regiunile din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Conform ANM, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin vijelii și intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat viteza vântului poate depăși 80 km/h. Sunt așteptate și averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 l/mp.

Județele vizate de avertizarea de furtuni

Codul galben de miercuri vizează județele Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Suceava și Vaslui. Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor meteo.