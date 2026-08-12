Tragedie în județul Teleorman: un bărbat a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a murit miercuri, în localitatea Nanov, județul Teleorman, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la rețeaua de alimentare cu apă. Victima a fost scoasă de pompieri și predată echipajelor medicale, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.
UPDATE Potrivit ISU Teleorman, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 09:45, fiind solicitată intervenția salvatorilor pentru scoaterea unei persoane surprinse de un mal de pământ.
La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Alexandria, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un container multirisc și o ambulanță SMURD. De asemenea, a intervenit o ambulanță SAJ, încadrată cu medic.
La sosirea salvatorilor, bărbatul se afla în stop cardiorespirator, având o parte a corpului prinsă sub pământ, într-un șanț cu o adâncime de aproape doi metri.
Victima a fost scoasă de pompieri, dar nu a mai putut fi salvată
Salvatorii au folosit echipamentele de intervenție pentru a extrage victima de sub pământ. Bărbatul a fost predat imediat echipajelor medicale, care au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, medicul de pe ambulanța SAJ Teleorman a fost nevoit să declare decesul victimei.
Autoritățile fac în continuare verificări pentru a stabili cum s-a produs tragedia
ISU Teleorman le reamintește cetățenilor că informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi găsite pe platforma națională de pregătire în situații de urgență Fiipregatit.ro și în aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit primelor informații transmise miercuri de reprezentanții ISU Teleorman, incidentul a fost semnalat în zona din spatele Comalat, în localitatea teleormaneană Nanov.
La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și un container multirisc. La ora transmiterii acestei știri, pompierii acționau pentru gestionarea situației și pentru acordarea sprijinului necesar persoanei surprinse de alunecarea de teren.
Intervenția este în plină desfășurare. Reprezentanții ISU Teleorman au precizat că datele privind intervenția pot fi actualizate în funcție de evoluția situației operative.