Tragedie în județul Teleorman: un bărbat a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ

Publicat 12 aug. 2026, 12:00 Actualizat 12 aug. 2026, 12:15 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a murit miercuri, în localitatea Nanov, județul Teleorman, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la rețeaua de alimentare cu apă. Victima a fost scoasă de pompieri și predată echipajelor medicale, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

Distribuie articolul