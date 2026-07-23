Florian Coldea, comportament halucinant pe aeroportul din Nisa. Fostul adjunct SRI a agresat-o pe jurnalista Alessia Păcuraru în văzul lumii
Fostul șef-adjunct al SRI, Florian Coldea, a oferit un spectacol halucinant pe Aeroportul din Nisa, când s-a întâlnit cu jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru. Postul TV are dovada clară a agresiunilor, imaginile cu Florian Coldea nervos, când a îmbrâncit-o pe Alessia Păcuraru și, mai mult, i-a luat telefonul din mână pentru că a încercat să îl filmeze. Într-o reacție pentru Realitatea PLUS, Consulatul României la Nisa a transmis că trebuie sesizată poliția franceză, iar avocații postului vor face toate demersurile pentru ca Florian Coldea să răspundă penal pentru comportamentul său. Realitatea Plus i-a solicitat și fostului șef al SRI o reacție, însă până la difuzarea știrii nu a obținut nicio reacție.
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