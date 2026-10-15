Doctoriță de la UPU Alexandria, depistată cu 0,71 mg/l alcool la volan, după ce a provocat un accident: femeia urma să intre de gardă VIDEO

Un incident halucinant a avut loc pe străzile din Teleorman. O doctoriță care urma să intre în gardă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Alexandria a fost prinsă beată la volan după ce a provocat și un accident rutier. Soțul acesteia ar fi încercat să o acopere și să ia vina asupra lui, transmite presa locală.
Accidentul s-a produs la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din Alexandria. Potrivit informațiilor de la fața locului, femeia nu ar fi respectat indicatorul STOP și a intrat în coliziune cu o autoutilitară în care se afla doar conducătorul auto, relatează ImpactNews24.
Din fericire, impactul nu s-a soldat cu victime, iar ambii șoferi au scăpat nevătămați.
Soțul doctoriței ar fi încercat să își asume responsabilitatea pentru accident
La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului a ajuns un bărbat care i-a spus conducătorului autoutilitarei că femeia implicată în eveniment este soția sa și că lucrează ca medic la UPU Alexandria.
Bărbatul ar fi susținut că soția sa întârziase deja la serviciu și că trebuia să ajungă urgent la gardă. Totodată, acesta ar fi afirmat că își asumă întreaga responsabilitate pentru accident.
Doctorița avea 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat
La scurt timp, la locul accidentului a ajuns și un echipaj de poliție. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul șoferului autoutilitarei, rezultatul a fost negativ. În schimb, aparatul a indicat, în cazul doctoriței, o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Femeia, care urma să intre de gardă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Alexandria, a fost condusă de polițiști la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.
Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.