Cristina Trăilă, audiată ca suspectă la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc

Publicat 25 aug. 2026, 12:25 Actualizat 25 aug. 2026, 12:51 Sursă Realitatea PLUS

Audierile momentului la DNA Iași! Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, se află la audieri în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogos din biroul premierului. Subalterna lui Bolojan este suspectă în dosar, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta este acuzată de complicitate la abuz în serviciu. La audierile DNA ar putea ajunge nume grele din politica de la nivel central.

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