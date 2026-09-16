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Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă: cine a încercat să confiște protestul fermierilor și cine profită de fapt de pe urma furiei românior batjocoriți de Guvernul Bolojan?
Publicat16 sept. 2026, 17:43
Actualizat16 sept. 2026, 17:47
SursăRealitatea PLUS
În această seară, de la ora 20.55, dezvăluirile care zguduie România. Într-o ediție eveniment, a emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă.
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