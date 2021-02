Fostul premier şi lider PSD Viorica Dăncilă îl acuză pe şeful social-democraţilor din Teleorman, preşedintele CJ Adrian Gâdea, că este doar un executant şi că încă este controlat de Liviu Dragnea. Ea şi-a exprimat, în cartea scrisă de jurnalista Margareta Niţu, supărarea că nu a fost pusă pe lista pentru Parlament.

„Este un om lipsit de character şi nu-l voi ierta pentru gestul lui şi felul în care a vorbit despre mine”, a spus Dăncilă.

Redăm pasajul din cartea „Viorica Dăncilă – Partea ei de adevăr”:

V-aţi aşteptat să fiţi propusă de organizația dumneavoastră, de la Teleorman?

Nu, pentru că Adrian Gadea (n.m. preşedintele organizației PSD Teleorman) m-a atacat în perioada de campanile a alegerilor locale. A spus că sunt un blestem pentru Teleorman, lucru care ma uimit şi m-a durut în egală măsură. Pe Gâdea a vrut să-l schimbe Liviu Dragnea cu Carmen Dan si eu l-am susţinut pentru a rămâne preşedinte la Teleroman. Au vrut să-l schimbe şi din funcția de Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării. L-am susținut şi atunci, era în anticamera mea mereu.

Județul acela a dat un premier care a mărit pensiile, salariile, care a făcut investiții în comunitățile locale, şi cele din Teleorman, iar tu, Gâdea, să nu lupti să aduci premierul pe listele tale la Teleorman, este o responsabilitate si o lipsă de onoare. A arătat că este un om mic, că nu poate fi un lider, atata timp cât încă este controlat de Liviu Dragnea. Ştiu că a vorbit cu Dragnea. In ianuarie, cred, de ziua lui, ne-a invitat undeva la Zimnicea şi în timp ce era cu noi a fost sunat de Dragnea si el a dat pe speaker. Ştiu că a mai vorbit cu el şi după și i s-a spus să nu mă pună pe liste. Gadea este doar un executant. Mi-a fost subordonat total mie, cât am fost premier, și acum i este subordonat total lui Ciolacu. I-a fost subordonat si a executat intocmai tot ce i-a spus Dragnea, și aici ne aducem amite de Belina si toate celelalte, Deci, Gâdea este subordonatul perfect! Tocmai de astfel de oameni trebuie să se descotorosească partidul. El este un om lipsit de character şi nu-l voi ierta pentru gestul lui şi felul în care a vorbit despre mine

Cred că gestul lui i-a nemulțumit pe mulți Teleorman. Oamenii erau mândri că au avut un premier de-al lor. Ei au văzut că am fost sancționată de propriul meu județ. Eu am spus cu mândrie, peste tot, că sunt din Teleorman.

Am auzit că mi-ar fi respins candidatura Teleorman Nu mi-au respins-o pentru că nu mi-am depus candidatura la Teleorman. Când liderul județean iese cu astfel de declarații, cum puteam să merg să cer sustinerea unui om care m-a jignit. Și am preferat să nu-mi depun candidatura. Nici acolo, nici in altă parte, așa cum am mai zis. Oricum nu cred că mi-ar fi acceptat-o, pentru că el ar fi ascultat și de Ciolacu și de Dragnea, care îl are la mână cu multe lucruri, cred eu.

Sursa: Realitatea de Teleorman