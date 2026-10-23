Luca Niculescu anunță măsuri pentru siguranța în școli. Cum va fi combătută violența
Luca Niculescu
Luca Niculescu anunță măsuri pentru siguranța în școli: prevenirea violenței, combaterea armelor albe și sprijin psihologic pentru elevi.
Siguranța elevilor și a profesorilor în unitățile de învățământ se numără printre prioritățile anunțate de Luca Niculescu. Oficialul a prezentat principalele direcții ale unui plan de acțiune pentru prevenirea violenței în școli, care ar urma să fie elaborat în colaborare cu instituțiile responsabile, cadrele didactice, psihologii și reprezentanții părinților.
Inițiativa vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind siguranța copiilor în mediul școlar și necesitatea unor măsuri concrete pentru prevenirea incidentelor violente.
Plan pentru prevenirea violenței în școli. Ce măsuri sunt avute în vedere
Luca Niculescu a subliniat că protejarea elevilor și a profesorilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorități. În acest context, a fost discutată elaborarea unui plan care să reunească măsuri de prevenție, intervenție și sprijin pentru comunitățile școlare.
Printre direcțiile anunțate se numără intensificarea prezenței preventive în zonele din apropierea școlilor, combaterea fermă a actelor de violență și acordarea de sprijin psihologic elevilor care au nevoie de consiliere.
Un alt obiectiv vizează prevenirea introducerii și folosirii armelor albe în unitățile de învățământ, în cadrul unei abordări care să pună accent pe protecția copiilor și a personalului didactic.
Planul ar urma să fie elaborat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice.
Sprijin psihologic pentru elevi și profesori
Consilierea psihologică este una dintre componentele importante ale demersului anunțat. Identificarea timpurie a problemelor emoționale și comportamentale, precum și intervenția specialiștilor, pot contribui la prevenirea conflictelor și la crearea unui mediu școlar mai sigur.
Potrivit direcțiilor prezentate, sprijinul psihologic ar trebui asigurat în școlile în care există această nevoie.
Implicarea profesorilor, a părinților și a specialiștilor este, de asemenea, esențială pentru identificarea situațiilor de risc și pentru găsirea unor soluții adaptate fiecărei comunități școlare.
Deocamdată, nu au fost prezentate un calendar concret de implementare sau detalii privind bugetul necesar pentru aplicarea măsurilor.
Programele „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”, printre priorități
Pe lângă măsurile privind siguranța în școli, Luca Niculescu a evidențiat importanța programelor destinate sprijinirii elevilor, în special a celor aflați în situații vulnerabile.
Printre inițiativele menționate se numără programele „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”, pentru care a fost exprimată intenția de protejare și extindere.
Aceste programe urmăresc să faciliteze accesul copiilor la educație și să ofere sprijin familiilor care se confruntă cu dificultăți. Nu au fost precizate însă numărul beneficiarilor vizați sau detaliile unei eventuale extinderi.
Totodată, oficialul a subliniat necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ din educație, prin consultări cu profesorii și reprezentanții sindicatelor.
Digitalizarea educației și accesul mai simplu la documentele școlare
O altă direcție prezentată vizează digitalizarea sistemului de învățământ. Aceasta este considerată importantă pentru reducerea decalajelor, simplificarea procedurilor administrative și pregătirea elevilor pentru cerințele economiei digitale.
În acest context, Luca Niculescu a făcut referire la implementarea RO Wallet, portofelul digital despre care a precizat că va facilita accesul la documentele școlare și va simplifica interacțiunea dintre părinți, elevi și instituțiile de învățământ.
Digitalizarea serviciilor educaționale urmărește, astfel, să reducă birocrația și să îmbunătățească accesul la informațiile necesare elevilor și familiilor acestora.
Siguranța copiilor, o prioritate pentru sistemul de educație
Prevenirea violenței școlare presupune o abordare coordonată, care să implice instituțiile statului, școlile, familiile și specialiștii în sănătate mintală.
Măsurile anunțate de Luca Niculescu vizează atât prevenirea incidentelor, cât și consolidarea sprijinului acordat elevilor și profesorilor.
Rămâne de văzut care vor fi măsurile concrete incluse în planul de acțiune, când vor fi aplicate și ce resurse vor fi alocate pentru implementarea lor.
Obiectivul declarat este crearea unui mediu educațional în care elevii și profesorii să se simtă în siguranță, iar violența să fie prevenită și combătută prin intervenții eficiente.
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