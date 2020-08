„Am depus dosarul de candidatură şi lista de consilieri din partea PSD Teleorman. Colegii primari şi preşedinţi dde organizaţii mi-au cerut să-mi asum această resposabilitate de a candida pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean. Având în vedere expertiza pe care am acumulat-o în primul mandat de preşedinte al CJ, în perioada în care am ocupat poziţia de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, consider că am pregătirea necesară pentru a face faţă acestei provocări şi pentru a continua procesul de dezvoltare la nivelul judeţului Teleorman”, a declarat Gîdea.