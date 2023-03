Un nou plan al gigantului OMV în România a fost dezvăluit marți seară, la Culisele statului paralel

„OMV vrea să facă un depozit de dioxid de carbon (CO2) în Arges, împotriva voinței cetățenilor. L-au îmbrobodit pe primar, i-au convins pe consilieri și au semnat și votat ca primarul. Localnicii se revolta si isi striga azi of-ul la noi in emisiune! A facut cineva vreun studiu , a citit cineva care sunt riscurile? Cand e vorba de OMV, nimic nu mai conteaza, nu?”, spune Anca Alexandrescu.

„Zilele trecute, dl Dorin Iacob mi-a trimis (mesajele) de la localnicii din Boțești, județul Argeș. Domnii de la OMV vor sa faca cel mai mare depozit de dioxid de carbon din Europa. Primarul de acolo a semnat fara acordul cetatenilor. Am cercetat si am vazut ca nu exista nicaieri in Europa onshore, doar offshore (depozite de CO2).

Specialistul în energie Dian Popescu a menționat că „Norvegia are de mai demult. Ca să depozitezi cantități de carbon in zacaminte goale de gaze, inchise, după ce ai bagat la 1800-2000, carbonul nu pleaca prin fisuri, s-a incercat, si nicaieri in lume nu exista onshore, adica pe pământ, sunt in Norvegia la sute de km distanta de localitati foste zacaminte de gaze. Nicaieri in lume, nu numai în România. Intr-adevar ei vor sa ia niste fonduri europene (localnicii, primăria din Boțești, n.r.). Dar unde este afacerea?”.

Dian Popescu: Un depozit de CO2 nu există nicăieri în lume. OMV va promova o lege în România pentru transportul CO2

Dian Popescu a explicat că un astfel de depozit de stocare în pământ, subteran nu a fost construit de nimeni, în nicio regiune din lume.

„Bulgaria vrea sa faca un asemenea depozit de CO2, offshore, nu onshore, nu in interiorul localităților, pentru că nu avem inca experientă. Un prieten de-al meu, director l unei companii energetice de stat in România, a fost chemat sa vada cum bagă în pamant americanii dioxid de carbon de la termocentralele lor. I-au prezentat pe monitoare, frumos, cum se extrage de la coșuri si cum se bagă în zăcământ (în pământ, n.r.). Omul a zis: Vreau sa vad instalatia. I s-a zis: este în alt stat. Bine, mergem acolo s-o văd. Nu l-au dus, in afara de poze pe calculator, nu. A venit in România si a zis: nu facem, nu face nici America. Era vorba de introducerea CO2 în zacamintele din Gorj, voiau sa vina cu o firma de afara si să injecteze aici. Aici (în Boțești, n.r.) este vorba de un zacamant vechi de gaze care este scos, si OMV vrea sa faca un proiect acolo. Primarul (din Boțești, n.r.), care a auzit ca ia si fonduri europene sa bage CO2 in acel zacamant gol nu a stiut, nici consilierii că nu se face nicăieri în lume. În primul rând nu avem lege nici pentru transportul dioxidului de carbon dintr-o parrte în alta, și asta a rămas în sarcina ANRE, ANRM trebuia să promoveze o lege în acest sens și nu a promovat-o. Dar OMV știe clar că va promova această lege în România”, a avertizat Dian Popescu.

DOCUMENTE-BOMBĂ ÎNTRE OMV ȘI PRIMĂRIA BOȚEȘTI PENTRU DEPOZITUL SUBTERAN DE DIOXID DE CARBON

„Ne-am adresat OMV si primariei să spună cum au aprobat proiectul fără știința locuitorilor, mai ales ca nu există nicăieri în Europa, nu e recunoscuta această procedura ca fiind sigura, si nici macar eficienta”, a explicat Anca Alexandrescu.

Realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel a prezentat, în exclusivitate, documentele de la Consiliul local și Primăria Boțești, precum și contractul semnat cu OMV Petrom pentru construirea depozitului subterna de dioxid de carbon.

VEZI DOCUMENTELE AICI

Reprezentanta localnicilor din Boțești, județul Argeș – Maria Dinu a declarat, în exclusivitate la Culisele statului paralel, cum au procedat cei de la OMV și l-au convins pe primar și consiliul local să fie de acord cu planul depozitului subteran de dioxid de carbon chiar sub casele oamenilor.

„Întrebarea trebuie pusă primarului. Cei de la OMV Petrom au venit la Primăria din sat, au crezut că pot semna un act fără știința sătenilor, au venit și în ședința de consiliu, li s-a pus consilierilor un film în care se explica ca vom primi un dioxid de carbon aproape pur si s-a facut o comparatie cu CO2 din apa minerala si din sucurile carbogazoase. Dar noi știm că dioxidul de carbon nu este mortal cel din apa minerala si din sucuri…”, a relatat Maria Dinu, reprezentanta locuitorilor din Boțești.

Dian Popescu a atras atenția că „este mortal”.

„Cantitatea e foarte importanta, ca s-a aflat ca e vorba de sute de mii de tone stocate pe an. În momentul în care iei așa o hotarare, ca primar, cât de mică ar fi ea, trebuie să consulti satenii.

Iar după film au fost intrebați : Ați inteles despre ce e vorba? Au semnat toți că au inteles și la Procesul-verbal al ședinței s-a atașat contractul cu OMV, specificându-se că toți consilierii au fost de acord. Ei nu au văzut niciun contract cu OMV. Nu a văzut nimeni niciun contract cu OMV.

Mai mult, cei de la OMV Petrom au prezentat și avantajele utilizării CCS (tehnologia de captare și stocare a carbonului, n.r.)”, a povestit Maria Dinu, întrebându-se care sunt.

VEZI DOCUMENTELE AICI

Dian Popescu a explicat că „la fiecare tonă produsă la termocentrala de la Brazi sunt obligați, la prețul actual, dar va crește, să plătească 100 de euro pe MWh. În momentul in care spune că-l extrage și-l stochează, nu mai plătește această 100 de euro pe MWh, adică în jur de 2 miliarde de euro pe an scutesc”.

„Este un risc uriaș pentru cetățeni”, a completat Anca Alexandrescu.

CUM AU FOST PĂCĂLIȚI SĂTENII DIN BOȚEȘTI DE OMV PETROM PENTRU STOCAREA DIOXIDULUI DE CARBON

„Care e afacerea statului.? Anul trecut, in vara, conducatorii noștri alesi, cei de la OMV Petrom au mers la sătenii care aveau sonde vechi pe terrenuri și le-a propus această mare afacere. Sunt oameni în sat care au încasat 3.000 de lei PE AN pentru a da voie OMV sa intre in gradinile lor si sa faca ce vor ei, pentru ca in contracte niciunde nu scrie de stocare CO2”, a relatat Maria DInu.

„E o instalație complexă pentru stocare și pompare. Practic, OMV a inchiriat terenul, a prostit oamenii cu 3.000 de lei, le-a luat grădinile. Și acolo vor veni și vor amplasa o instalație”, a mai spus Dian Popescu.

„Primăria a facilitat legatura intre OMV Petrom și săteni, terenul către sonde. Eu am intrat în această poveste când consilierii au fost de acord ca OMV sa poată circula pe drumurile satului până în grădini. În momentul în care se face această mutare, noi nu mai avem nimic de comentat. Știți câte procese sunt cu OMV Petrom. Se judecă oamenii… Noi ce mai suntem?!

Oamenii din sat încearcă să-și facă și ei proiecte pe agricultură, vor să acceseze pentru agricultură bio… Pe mine mă șochează cum primarul din sat în loc să-l crească, noi ne îngropăm? Și pentru ce? Pentru 3.000 de lei pe an pe care-i incasează un om? Într-un sat in care nu există canalizare, gaze, trotuar de-a lungul satului”, a mai spus Maria Dinu.

Reprezentanta sătenilor din Boțești a povestit cum „a pregătit terenul” OMV încă din 2022 pentru a pune bazele planului de construire a depozitului subteran de CO2.

„Anul trecut, în locația în care am o pensiune, am cazat niște persoane din Irlanda, aduși de primarul satului. Ei au spus că sunt niste mediatori între locuitori și OMV Petrom. Nu părea nimic periculos la acel moment. Eu am zis și ce câștigăm noi, ne pun gaze, canalizare? Mediatorii de atunci au zis că orice discuție se poate pune pe masă în negociere. Între timp am mai citit și noi, nu am mai auzit de așa ceva până acum. Și în momentul de față eu mă declar total împotriva acestui proiect. Mai bine săraci și curati și sănătoși decât cu CO2 în subteran și cu canalizare în sat”, a spus Maria Dinu, la Culisele statului paralel.

„Dar de ce au adus niște irlandezi? Nu e trafic de influență? Primarul să aducă mediatori?”, a mai spus Anca Alexandrescu, iar Dian Popescu a concluzionat. „Păi doamna Verchere nu este din Irlanda (Christina Verchere, CEO OMV Petrom, n.r.)?”.

PRIMARUL DIN BOȚEȘTI VREA SĂ FACĂ O MEGAPARCARE ÎN FAȚA CASEI LUI ION DIACONESCU, PE CARE SĂTENII O VOR MUZEU

„Este satul natal al lui Ion Diaconescu. În acest sat primarul a gândit că vizavi de primărie, fix in fața casei lui Ion Diaconescu, pe care noi vrem să o transformăm într-un muzeu, fix in fața casei se vor primi 100 de mii de euro pentru o parcare, când nu avem canalizare, într-un sat în care sunt trei copii într-o clasă, nouă ne trebuie parcare supraetajată?! (…) Lumea știe traseul banilor. E momentul sa spunem stop mizeriilor care se întâmplă. Sunt oameni care spun lasă, să-și ia banii pe parcare, numai să nu ne bage dioxid de carbon în subteran”, a declarat Maria Dinu.

LOCALNICII DIN BOȚEȘTI SUNT DISPERAȚI ȘI VOR SĂ OPREASCĂ PROIECTUL OMV

„Danemarca inaugurează un depozit de carbon din import în offshore, adică în Marea Nordului. Considerata mult timp complicată, captarea carbonului este departe de a fi un remediu miraculos pentru incalzirea globala. Stocarea și captarea CO2 reprezintă un mare consum de energie. Tehnologia nu e lipsită de riscuri, potentialele scurgeri ar putea avea riscuri grave. Tehnologia se confruntă și cu opoziția ecologiștilor. Metoda nu schimbă obicerurile noastre mortale”, a citat Anca Alexandrescu dintr-un articol publicat pe RFI România pe 10 martie 2023, adăugând că „dincolo de faptul ca e periculoasă, nici nu rezolvă (stocarea CO2).

„Eu am transmis strigătele noastre de ajutor în mai multe direcții, la mai multe ONG-uri și la dvs. Noi între timp nu am stat degeaba, consilierii și-au dat seama că au fost păcăliți și fac și ei demersuri să oprim acest proiect al OMV Petrom”, a anunțat Maria Dinu despre decizia localnicilor din Boțești.

„Nu trebuie să faceți demersuri la OMV, dvs trebuie să faceți demersuri la cei care conduc statul român”, a sfătuit-o Dian Popescu.

„Mi se pare că statul român este complice”, este de părere Anca Alexandrescu.

„Dacă se duce OMV într-o regiune trebuie să știe SRI. Nu te duci nicăieri fără ca statul respectiv să nu știe ce faci. Mi se pare criminal, și arată, cum zicea Iohannis, că suntem un stat eșuat”, a afirmat H.D. Hartmann.

Anca Alexandrescu a anunțat că săptămâna viitoare va ajunge în Boțești pentru a vedea care este situația, alături de Dian Popescu, cu o echipă a Realitatea PLUS.