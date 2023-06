Sindicaliștii din sănătate au fost din nou la ușa Guvernului pentru o nouă rundă de negocieri. Aceștia rămân în grevă japoneză până joi, când vor afla dacă primesc majorările promise. Tot la Guvern, zeci de medici stomatologi au venit să își strige nemulțumirile legate de modificările legislației.

Sindicaliștii din Sănătate au fost din nou la negocieri pentru majorările salariale. Aceștia reclamă că medicii au aflat marți seară că, pentru anumite categorii, sumele se înjumătățesc, după ce li s-au promis majorări salariale între 500 și 1.500 de lei. Sindicaliștii anunță că așteaptă până joi, 29 iunie, publicarea ordonanței în Monitorul Oficial și amenință cu grevă generală în cazul în care promisiunile nu se respectă.

În același timp, și medicii stomatologi au ajuns la Guvern, miercuri, pentru a reclama schimbările de legislație în domeniul lor. Aceștia acuză că se adoptă legi peste noapte de care ei nu știau. Cum ar fi că nu mai au voie să practice ce au învățat în facultate, ci trebuie să facă specializări în plus, de la pus o plombă, până la montarea unui implant. Asta înseamnă și costuri mai mari pentru pacienți.

„Cel mai important aspect pe care l-am rediscutat si astazi este reasezarea grilei salariale in viitoarea lege pentru sistemul sanitar. Avem promisiunea guvernului ca dupa invatamant, suntem prioritate si pe aceatsa tema”, a anunțat vicepreședintele SANITAS Romeo Sandu, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă vor intra in grevă generală dacă situația nu se va rezolva, liderul SANITAS a explicat că speră „ca in ceasul al 12-lea. Daca nu se rezolva saptamana asta, Guvernul nu mai este abilitat pentru ordonante de urgenta. Lucrurile trebuie transate joi sau vineri”.

În 8 iunie 2023, guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență prin care se realizează aducerea la nivelul maxim (nivelul anului 2022) a tuturor salariilor de bază pentru toți angajații care se regăsesc în Anexa 2 la Legea 153/2017, din SĂNĂTATE şi Asistență socială, precizează SANITAS.

PROTESTUL STOMATOLOGILOR DIN TOATĂ ȚARA

Pe de altă parte, la Guvern a avut loc și un protest spontan al medicilor stomatologi din toată țara. Aceștia spun că se dorește susținerea clinicilor în detrimentul cabinetelor stomatologice mici. În plus, în monitorul oficial a fost publicată o lege prin care medicii nu mai au voie să facă procedurile învățate în facultate, decât dacă susțin cursuri obligatorii de specializare.

„Ne-au anulat facultatea, nu exista nici unde in Europa asa ceva”, a declarat medicul stomatolog Mihaela Cuțui, la Realitatea PLUS.

Medicii stomatologi au explicat ce se întâmplă când se schimbă legile fără să fie anunțați:

„Săptămâna trecută am avut voie sa fac anumite interventii, astazi deja nu mai am voie. Un simplu detartraj. În momentul de față, un medic stomatolog nu are voie sa faca un detartraj cât are voie o asistenta pregatita pentru igiena orala sa faca un detartraj. (…)

Noi, fiind medici, o sa fim niste, cum sa zic, unul spala dintele, altul scoate dintele, altul trateaza dintele, altul pune plomba, altul pune lucrarea, altul vedem ce mai face. (…)

Pacienți vor fi și ei afectați. Pentru o intervenție, aceștia vor fi direcționați la mai mulți medici, iar costurile ar putea fi și de 4 ori mai mari”.