Lucian Duță a făcut „cronica unui masacru judiciar!” – 8.000 de oameni în detenție ilegală

Medicul Lucian Duță, fost șef al CNAS, a prezentat, într-o scrisoare deschisă, „cronica unui masacru judiciar. „8.000 de oameni în detenție ilegală. Aceasta este cifra neoficială a masacrului judiciar din România ultimilor 4 ani reprezentat de nerespectarea deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționali de către magistrații români. Este un adevăr pe care statul român încearcă din răsputeri să-l ascundă. El continuă și astăzi, fără ca cineva să facă ceva”, spune Duță.

”Cea mai grava forma de nedreptate e justitia inchipuita” (Platon)

Doamnelor si domnilor,

Aceasta scrisoare este adresata, in primul rand, acelor dintre dumneavoastra care sub diferite forme reprezentati una dintre cele trei puteri legitime consacrate intr-o tara democratica, asa cum se considera a fi si Romania, respectiv puterea executiva, puterea legislativa, dar mai ales puterea judecatoreasca.

Deopotriva, aceasta scrisoare este adresata avocatilor care isi apara clientii care se regasesc acum in detentie ilegala, fara a fi avut parte de un proces corect. In sfarsit, acest demers se constituie si intr-o invitatie la reactie din partea celor care se afla in situatia juridica descrisa in aceasta Scrisoare Deschisa si care nu inteleg cum este posibil ca intr-o tara, care se pretinde a fi un stat de drept si democratic, un numar de oameni sa continue sa se gaseasca in detentie ilegala. Le adresez, pe aceasta cale, un indemn ferm de a reactiona si de a actiona pe toate caile legale – juridice, dar nu numai – pentru a-si recapata libertatea, de care au fost privati in mod abuziv si in mod ilegal. Iar, daca nu, macar sa vorbeasca raspicat despre ceea ce se intampla!

Oriunde legea se termina, incepe tirania, pentru ca atunci cand legea este ignorata, un rau va fi produs asupra altui semen; deopotriva, oricine aflat intr-o pozitie de autoritate isi depaseste drepturile ce i-au fost conferite prin lege, uzand de prerogativele avute la dispozitie si astfel depasindu-si atributiile, inceteaza sa mai fie un magistrat, pentru ca uzand de forta si actionand in afara autoritatii conferite de lege, acesta se comporta precum orice alta persoana care, prin forta, incalca drepturile altei persoane.

Aceste afirmatii nu imi apartin mie – desi mi-ar fi placut, ce-i drept – ci filosofului englez John Locke, care a concluzionat – mult mai bine decat mine, iar asta acum aproape patru secole, cand erau puse bazele societatilor democratice si ale statului de drept – ca atunci cand orice persoana investita cu autoritate, de catre stat, isi depaseste prerogativele sale legale sau incalca legea, in orice fel, aceasta inceteaza „sa mai fie un magistrat si, actionand fara niciun fel de autoritate, alta decat cea conferita de lege, poate fi vazut ca orice alt individ care, prin forta, uzurpa si incalca drepturile altuia.”

In ansamblu, altfel spus, nu conteaza daca tirania este exercitata de o singura persoana sau de catre un grup de persoane apartinand uneia dintre cele trei puteri legitime. Rezultatul este acelasi si se va solda, de fiecare data, cu suferinta sau chiar cu moartea unui numar foarte mare de oameni… prin exercitarea tiraniei, in numele dreptatii, dar in dispretul legii!

Echilibrul celor trei puteri, intr-o democratie reala si viabila, ne garanteaza noua, tuturor, existenta in ansamblu a acesteia si a prezervarii libertatii cetatenilor. Orice incercare a uneia dintre cele trei puteri de a submina legitimitatea vreuneia dintre celelalte doua conduce la alunecarea statului catre tiranie sau autocratie, asa cum s-a mai intamplat relativ recent in istoria Romaniei… de prea multe ori, in ultimul secol!

In al doilea rand, aceasta scrisoare este adresata celor mai importanti reprezentanti ai presei romanesti, cei ce reprezinta – in mod neoficial, dar intr-o democratie – cea de-a patra putere intrun stat. Dumneavoastra, cei din presa romana, aveti datoria deopotriva morala si deontologica de a trage un semnal de alarma ori de cate ori, in statul roman, au loc abuzuri asupra propriilor sai cetateni, abuzuri ce uneori au condus la moartea celor nedreptatiti.

In al treilea rand, aceasta scrisoare este adresata reprezentantilor cancelariilor occidentale, care actioneaza si in calitate de garanti, in fata lumii, confirmand astfel ca Romania este o democratie, in care statul de drept functioneaza, iar abuzurile statului impotriva propriilor cetateni nu sunt tolerate.

Pentru aceia dintre dumneavoastra ce nu vor avea rabdarea sa citeasca aceasta scrisoare pana la capat, va invit, dupa acest preambul, sa incercati sa va raspundeti – si poate sa imi raspundeti – la urmatorul DECALOG:

Intrebarea 1: este adevarat ca, in Romania, deciziile CCR sunt obligatorii pentru toata lumea, deci cu atat mai mult pentru sistemul de justitie?

Raspuns: DA. Constitutia Romaniei prevede la articolul 147, paragraf (4), ca deciziile CCR sunt general obligatorii, de la data publicarii lor in Monitorul Oficial.

Intrebarea 2: este adevarat ca decizia CCR cu numarul 297/2018 prevede ca, in anumite cazuri, anumite dosare sunt deja prescrise, iar timp de 4 ani aceasta decizie nu a fost respectata de sistemul de justitie?

Raspuns: DA. Decizia CCR nr. 358/2022 statueaza clar si fara echivoc acest lucru.

Intrebarea 3: care au fost cauzele pentru care sistemul de justitie din Romania nu a respectat decizia nr 297/2018 a CCR?

Raspuns: aparent, ar fi vorba despre ignoranta „in corpore” a intregului sistem de justitie din Romania, dar mai ales cea a judecatorilor iCCJ care au creat jurisprudenta institutionala (aplicand gresit decizia nr 297/2018 a CCR) pentru toate instantele din Romania.

Intrebarea 4: care au fost consecintele nerespectarii, timp de 4 ani, de catre sistemul de justitie din Romania a deciziei nr. 297/2018 a CCR?

Raspuns: trimiterea ilegala a unor oameni la inchisoare. Pe cale de consecinta, de mai bine de 8 ani, statul roman tine oameni in detentie ilegala.

Intrebarea 5: este adevarat ca si dupa publicarea deciziei nr. 358/2022 a CCR – care statueaza, inca o data, neconstitutionalitatea art. 155, lit. d, din Codul Penal, la fel ca si decizia nr. 297/2018, nerespectata de justitia din Romania timp de 4 ani – au existat judecatori romani, care nici de aceasta data nu au respectat legea continuand sa trimita oameni la inchisoare, desi dosarele erau prescrise?

Raspuns: DA. Un prim exemplu este decizia penala nr. 1049/A/25.07.2022, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I Penala, in dosarul nr. 45188/3/2018. Chiar mai mult decat atat, acelasi complet a reliefat o practica constanta in nerespectarea deciziilor nr. 297/2018 si nr. 358/2022 ale CCR, in acest sens putand fi date ca exemplu si decizia penala nr. 1075/8.08.2022 pronuntata in dosarul nr. 1016/339/2020 sau decizia penala nr. 912/3.06.2022 pronuntata in dosarul nr. 8197/1748/2020. Se observa, fara doar si poate, ca intr-un interval de doar 3 luni, doar un singur complet de la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I Penala, a pronuntat 3 (trei) hotarari ilegale, cu consecintele incarcerarii ilegale a inculpatilor din dosarele respective.

Intrebarea 6: au fost eliberati toti cetatenii romani aflati in detentie ilegala din cauza nerespectarii de catre sistemul de justitie a deciziilor CCR – nr. 297/2018 si/sau 358/2022?

Raspuns: NU. Romania continua sa aiba oameni aflati in detentie ilegala, iar numarul acestora pare sa nu intereseze pe nimeni, asa incat cifra reala nu este cunoscuta.

Intrebarea 7: de ce nu sunt eliberati cetatenii romani aflati in detentie ilegala ca urmare a nerespectarii de catre sistemul de justitie a deciziilor nr. 297/2018 si/sau 358/2022 ale CCR?

Raspuns: o prima ipoteza este aparenta lipsa a unui cadru legal, iar de acest lucru – daca aceasta ar fi realitatea – se fac vinovati Parlamentul si Guvernul Romaniei, carora li se alatura iCCJ, care putea emite – intre 2018 si 2022 – o hotarare prealabila, prin completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu caracter obligatoriu.