Mi-a ramas mereu intiparit in minte felul pervers in care Marcel Ciolacu , Badalau, Paul Stanescu si altii din “haita” o sugrumau virtual pe Viorica Dancila in CEx-urile din 2019. Puteau sa o distruga cand voiau, dar, cumva, le placea sa o hinghereasca. Gheara ascutita a celor trei se apropia de jugulara premierului de atunci, care era si sefa PSD, apoi, ca la un semn, asa cum fac hienele cu prada, o mai lasau sa respire un pic.