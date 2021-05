Senatorul Eugen Pîrvulescu e convins că decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea PNL nu a fost o noutate pentru nimeni, liderul liberal declarând în repetate rânduri că vrea să termine proiectele începute în mandatul încredințat de colegii de partid în 2017, iar faptul că deputatul Costel Barbu, colegul său de partid, a decis să meargă în echipă, pe funcția de prim-vicepreședinte, este un semnal clar că lucrurile în partid stau bine și că organizația este unită. Mai mult, spune Eugen Pîrvulescu, urmatorii patru ani de mandat se anunță cel puțin la fel de grei ca precedenții, mai ales în contextul în care, în mandatul său, partidul a câștigat alegerile în județ, iar responsabilitatea care îi revine este una foarte mare.

“Anunț oficial candidatura pentru un nou mandat de președinte al PNL Teleorman și vreau să fie foarte clar că am luat această decizie pentru că am început niște proiecte importante pentru județ și e de datoria mea să le duc la bun sfârșit. Sunt multe lucruri de făcut în Teleorman, eu am acumulat experiență în acești patru ani în poziția de președinte de partid și am convingerea că pot să fac treabă, pentru că am voință, am determinare, vreau să dezvolt județul, care știm că ani de zile a fost văduvit de investiții serioase. Vreau să subliniez faptul că militez pentru o altfel de administrație, o administrație liberală, și aștept lângă mine pe oricine crede în viitorul județului și împărtășește viziunea mea. Vreau să-i mulțumesc colegului meu Cristi Barbu, pentru că a ales să vină cu mine în echipă, în poziția de prim-vicepreședinte. Noi am demonsrat că putem să trecem peste orgolii, am făcut echipă și în alegerile pentru locale și în cele pentru parlamentare, unde am reușit să scoatem niște scoruri mai mult decât bune, și am convingerea că vom rămâne o echipă sudată și în continuare”, a declarat Eugen Pîrvulescu. Președintele PNL Teleorman.

La rândul său, și deputatul Costel Barbu a subliniat ideea de unitate în partid și a spus, de asemenea, că votul PNL Teleorman va merge către Ludovic Orban la congresul de pe 25 septembrie. Mai mult, spune deputalul PNL, a fost împuternicit de partid să formeze delegația care va reprezenta județul la congres.

“Am luat decizia de a candida pentru funcția de prim-vicepreședinte pentru că nu vreau să existe animozități în partid. Pentru mine este important ca partidul să fie unit, cred că e cazul să renunțăm la tot felul de orgolii și să ne concentrăm pe proiecte pentru județ și pentru teleormăneni. Am traversat o perioadă dificilă în ultimul an de zile, am arătat că suntem responsabili și că putem să ținem lucrurile sub control, avem proiecte frumoase pentru județ și consider că le putem duce la îndeplinire dacă suntem uniți și dacă lucrăm în echipă. Mai mult, am arătat că suntem o echipă atât la alegerile locale, unde am câștigat scrutinul la vot politic, cât și la alegerile parlamentare, unde ne-am clasat pe locul al treilea la nivel național. Nu mai vreau să existe discuții cum că ar fi vorba despre divergențe în partid. Nu există așa ceva! Am decis, de asemenea, ca la congresul care va avea loc pe 25 septembrie votul PNL Teleorman să meargă către președintele Ludovic Orban, iar eu am fost împuternicit să formez delegația care va reprezenta județul”, a spus deputatul Costel Barbu.