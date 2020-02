Drama pensionarilor rămâne o problemă de actualitate. Tot mai mulți vârstnici se plâng de traiul greu, iar incertitudinea privind majorarea punctului de pensie le amplifică suferința, informează Realitatea PLUS .

Sunt nevoiți să se împrumute pentru a trăi de la o lună la alta, iar pentru mulți pensia înseamnă, în primul rând, medicamente și utilități. Fructele sunt un lux rar permis, iar hainele noi un vis.

Doamna Alexandra Cărbunescu locuiește singură, de zeci de ani, într-o cămăruță. Are 63 de ani și a muncit din greu, pentru ca acum să fie nevoită să se descurce cu o pensie de 704 lei pe lună.

”Aproape că nu știu, am lucrat aproape 30 de ani, am făcut grupul școlar industrial timpuri noi, după cv ani de zile m-am mutat la policolor de unde au venit restructurări și am și născut și atunci am întrerupt o perioada, și apoi mai la liber pe unde am putut, neavând o calificare adecvată și m-am descurcat”, a declarat pensionara într-un interviu pentru Realitatea Plus.

Totodată, femeia a mărturisit că are zile în care nu mănâncă, pentru că nu îi ajung banii. A suferit patru accidente vasculare și niciodată nu are bani să-și cumpere toate medicamentele, scrie realitatea.net

”Vorbim de acordarea pensiei în anul 2020 și se tot vorbește dacă sunt bani în buget pe anul acesta, noi nu discutăm de acele fonduri adunate undeva din care ne facem o planificare de a cheltui, noi discutăm de niște politici care să ne asigure acele venituri care să ne permită cheltuirea lor pentru plata pensiilor”, a spus pentru Realitatea PLUS, Doina Pârcălbău, fosta șefă a Casei de Pensii.

În schimb, pentru fostul ministru PSD al Muncii totul e clar: adversarii politici sunt de vină.

”Chiar nu înțeleg de ce nu vor majora valorea de pensii de la 1 sept și putem discuta aici despre impact bugetar pt că e un pic mai mare, dar impactul bugetar pt pensia minimă e foarte mic și e păcat că s-au înghețat aceste pensii în acest an (…) Sunt persoane care au lucrat au realizat cel puțîn stagiul minim de cotizare, dar lucrând o per lungă poate fără forme legale, sau cine știe cum au ajuns în această situație și eu cu tărie cred că nu tre să rămână nimeni la marginea societății”, a spus Marius Budăi într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Potrivit legii, punctul de pensie ar urma sa crească din aceasta toamnă, de la 1265 de lei la 1775 de lei.