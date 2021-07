Realitatea Plus a avut dreptate! Cine nu este în echipa premierului Cîțu sau încă nu își arată susținerea pentru alegerea lui în funcția de președinte PNL este chemat inclusiv la DNA. Este și cazul senatorului liberal de Teleorman Eugen Pîrvulescu, cel care se află, în aceste momente, la Directia Națională Anticorupție. El este audiat de procurori. Realizatorul Realitatea PLUS Laurențiu Botin consideră că este vorba de poliție politică, fiindcă este vorba de o coincidență mult prea mare între declararea susținerii față de Ludovic Orban și această vizită la DNA.

În urmă cu câteva zile, Realitatea Plus a aflat pe surse că procurorii pregătesc un dosar care cuprinde mai multe capete de acuzare. Pîrvulescu este acuzat, conform surselor noastre, că ar fi influențat angajările din sistemul medical din Teleorman, nu ar fi efectuat lucrări, în calitate de antreprenor, dar ar fi încasat bani de la Primăria Olteni că ar fi pus oameni în funcție, pe bani, în sistemul de educație, dar și că ar fi influențat numirea în funcție, la ANRM, a surorii deputatului Ică Calotă.

„Acuzațiile sunt puerile, că a angajat pe cineva,iar în realitate nu s-a angajat nimeni. Că a angajat pe cineva în sistemul de educație, deși nimeni nu a probat ceva. Atunci când și-a exprimat susținerea pentru Ludovic Orban, a apărut această suspiciune. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Este extrem de grav. Dacă procurorii au acționat la comandă, pe acuzații puerile, lucurile nu sunt normale în țara asta. El fiind la DNA probabil că va fi chestionat. Dar cred că deja putem vorbi de poliție politică. Coincidența este mult prea mare. Aș aduce aminte de scandalul stenogramelor din biroul ministrului Cătălin Drulă. Acolo au fost niște liberali care îl susțin pe Orban, iar imediat au apărut date. Această golăneală ne arată că există o megadisperare în tabăra Cîțu. Povestea cu, „să vină DNA să vă ia”, este creată de actuala brigadă din spatele lui Cîțu, adică foștii lideri ai PDL. Crin Bologa (șeful DNA) ar trebui să iasă și să spună. Cred că celor de la DNA li s-a promis ceva și își apără funcția. Cu siguranță vor mai apărea astfel de dosare, mai sunt două luni până la alegerile din PNL. Dacă Florin Cîțu își face campanie cu ajutorul statului, e grav. Dacă tot e săritor DNA să afle lucruri, ar trebui să vadă cum folosește Cîțu resursele stratului în campania PNL. DNA s-a implicat mereu în politică, iar politicienii, indiferent de partid, au în agendă controlul DNA. Cu DNA controlezi adversarii politici și cam tot ce mișcă în țara asta. Dacă cineva face o o plângere sau un denunț, DNA are două variante: bagă în sertare dosarul, ori il aruncă public. Nu trebuei să uităm că rata de achitare DNA e extrem de mare și niciun procuror nu a plătit pentru dosare penale care sau dovedit a fi niște fîs-uri”, a spus realizatorul REALITATEA PLUS, Laurențiu Botin.

Recent au fost publicate documente în presă în care se arată că asupra senatorului Eugen Pîrvulescu se fac presiuni uriașe. Potrivit unor site-uri de știri, pe numele sau au apărut nu mai puțin de 4 acuzații. Și toate odată!

Pe de o parte, este acuzat că ar fi influențat angajările din sistemul medical din Teleorman. Vorbim despre directorul medical de la DSP și directorul Ambulanței din Teleorman. Potrivit surselor, miercuri, pe 23 iunie, au fost și perchezițîi ale DNA, chiar în timpul în care se desfășura un concurs. Nu erau funcțîi importante, astfel încât faptul că DNA a intrat pe fir ridică și mai multe semne de întrebare, fiind vorba despre două posturi de asistent medical debutant.

O altă acuzație adusă lui Pîrvulescu este faptul că, în calitate de antreprenor, nu ar fi efectuat lucrări, dar ar fi încasat bani de la Primăria Olteni. Este vorba despre lucrări de canalizare, pentru extinderea rețelei de apă potabilă. A treia acuzație este aceea că ar fi pus oameni în funcție, pe bani, în sistemul de educație. Potrivit acuzațiilor, i-ar fi spus inspectorului școlar general din județul Teleorman că, dacă sunt persoane care să se angajeze, să aducă și ceva bani pentru angajările respective. În plus, ar fi influențat numirea în funcție la ANRM (Agenția Națională pentru Resurse Minerale, n.r.) a surorii deputatului Ică Calotă. Asta, în condițiile în care această nici măcar nu a fost pusă în funcția respectivă. Surprinzător este faptul că toate aceste acuzații au apărut acum. „Nu cred că e cineva în Teleorman care să spună că mi-a dat mie vreun leu pentru angajare” CITEȘTE ȘI: Într-o intervenție la Realitatea PLUS, senatorul Eugen Pîrvulescu a demontat acuzațiile care îi sunt aduse.

Sursa: Realitatea de Bucuresti