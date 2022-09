Dezvăluiri explozive în ediția de duminică seara a emisiunii „ Culisele Statului Paralel Realitatea

Ioan Talpeș: „Discutia a generat un fel de neintelegere pentru ca in formular e <<fostul sef SIE>> care a venit sa convinga sau sa spuna ca este necesar sa se colaboreze cu serviciile. Nu rezulta clar daca eu detineam o functie oficial in stat. Intalnirea cu dl Becali s-a facut cand eu nu mai eram in fucntie si a fost mai mult prieteneasca. I-am spus sa mergeti direct sa vorbiti pentru ca sunteti un om care ati ajuns intr-o pozitie deosebita prin averea pe care o aveti. In orice stat un om de valoarea economica a dvs nu poate sa nu fie luat in seama. Asta a fost discutia. A fost o trecere, in discutia respectiva s-a ajuns la un astfel de moment”.

Gigi Beclai: „Am spus <<un fost general SIE>>. Este asa cum as spus dl Talpes. As vrea sa adauge la tot ce a spus cuvantul „trebuie sa ai un stapan”. Eu atunci am spus ca eu nu am stapan decat pe Hristos. Nu stiu cine trebuia sa fie stapanul fiindca m-am enervat si nu m-a interesat stapanul sa-l cunosc. In discutie, dl Talpes mi-a spus asa: <<Dl Becali, dumneata fara sa iti dai seama, pentru ca ai o popularitate, s-a dus vestea in UE – oamenii au vazut la TV Becali, imobiliare – si ai crescut valoarea Romaniei, dumneata inconstient facand-o>>. M-a onorat asta. Eram la mine la palat. Eram prieteni, imi placea de el ca om. Nu am minitit nimic in interviu. Asa am spus – un fost general SIE – care mi-a spus <<trebuie sa ai un stapan>>”.

Ioan Talpes: „Nu am alt stapan decat statul roman. Nu cred ca cineva poate sa ma banuiasca de altceva. Si poporul, bineinteles, dar statul (…). Pentru mine absolut natural serviciile servesc statul roman. Cand ai facut si ai reusit sa obtii atatea din bunurile statului roman, nu poti sa nu crezi ca statul roman nu iti este stapan”.

Gigi Becali: „Statul este un aparat. Eu am obligatii fata de popor, nu fata de stat. Statul e o haina care poate sa nu functioneze cum trebuie”.

Referitor la aparteneta la un seviciu, respectiv la stapanirea unor oameni de catre servicii, Gigi Becali a povestit o intamplare cu un prieten de-al lui, care in 2009, dupa ce el a fost arestat, a fost luat cu masina, legat la ochi, si caruia i s-a vorbit despre licitatii in afaceri, licitatii pe care ar fi urmat sa le castige Becali daca ar fi acceptat sa lucreze cu serviciile.

Intrebat daca de atunci serviciile au mai incercat sa il contacteze, el a spus ca l-au contactat direct in puscarie. „Este vorba de doi ofiteri SRI trimisi la Constanta, direct pentru mine. Imi spuneau oamenii: <<Bai, Gigi, e greu sa iti dam facilitati. Au trimis doi ofiteri SRI pentru tine>>. Da eu tot nu am stapan”.

Gigi Becali: „Ca dovada, imi spunea dl Topes ca avem o obligatie sfanta toti cei care am facut bani in tara asta. Eu imi achit obligatia asta sfanta in fata lui Dumnezeu si fac ce trebuie sa fac. Dau la oameni saraci, dau la spitale si in alte parti. Nu are rost sa vorbesc acuma despre asta… Asta fac oamenii care au credinta si constiinta, asa ceva nu prea mai gasesti insa in Romania”.

Ioan Talpes: „Starea in care ne aflam astazi se datoreaza in mare parte felului in care am privit statul prin prisma celor care intamplator sau nu au ajuns la putere si ne-am gandit ca ea nu ne reprezinta”.