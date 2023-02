CNA continuă atacurile la adresa Realitatea Plus! Instituția a amendat din nou postul nostru de televiziune după ce, în emisiunea Culisele Statului Paralel au fost prezentate studii referitoare la efectele secundare ale vaccinării pentru Covid-19. Asta desi, la inceputul sedintei, membrii CNA au declarat ca posturile tv trebuie sa publice documente de interes public. 90% din ședința CNA de marți, 21 februarie, a fost rezervată doar pentru discuții despre Realitatea PLUS, și în special despre emisiunea Culisele Statului Paralel.

„Punctul meu de vedere, poate să prezinte orice consideră că este pentru interesul public în cadrul emisiunilor pe care le face, în cadru legal atâta timp cât respectă legea și codul”, a spus Cristina Pocora.

„Documente răvășitoare pentru viața politică … eu am trăit din asta, am fost ziarist așa cum sunteți dvs astăzi, eu mă bucur foarte mult când o investigație jurnalistică produce efecte în spațiul public. Vă dati seama că nu am cum să nu rezonez pozitiv la investigatii corecte dar trebuie vandute legal”, a spus Mircea Toma.

Anca Alexandrescu: „Vreau doar atât să o întreb pe dna Baesu, doamnă, reprezentați statul român? că înțeleg că CNA-ul este o instituție a statului român sau firmele private din România? Atât, era doar o întrebare”.

Dorina Rusu: Sa stiti ca membrii CNA sunt reprezentanții interesului public, iar interesul public e ca o economie.

Anca Alexandrescu: Tocmai de aia, interesul public nu e să aperi niste firme private despre care s-a dovedit ca fac abuzuri in Romania.

JUCAN: Vă rog frumos sa inchideti microfonul reprezenantei Realitatii.

Dorina Rusu: Las-o sa vorbeasca, mă.

Jucan: Nu! Nu, pentru ca mi s-a cerut ingaduinta in procedura de vot pentru o scurta replica, deci va rog frumos sa inchideti microfonul.

„Nimeni nu a dovedit acum ca un om sanatos care a murit din senin a murit din cauza ca era vaccinat. In schimb se poate dovedi foarte clar ca oameni care nu au fost vaccinati au murit de covid”, a spus Jucan.

Anca Alexandrescu: Nu puteti sa spuneti ca s-a dovedit ca au murit de Covid niste persoane doar pentru ca asa a declarat centrul de vaccinare de la guvern. Vreau sa va amintesc ca Guvernul Romaniei a interzis necropsiile. Si nu exista nicio constatare medico legala. Care sa spuna ca au murit de vaccin. În egala masura am adus in emisiune medici si din afara tarii si studii care arata foarte clar ca acest ser fiziologic care nu este vaccin, doamna Monica face o confuzie comparand vaccin pentru copii cu acest vaccin anti covid, s-a dovedit si a spus o directorul Pfizer in parlamentul European ca nici nu opreste transmiterea si n-a fost testat ca alte vaccinuri ani de zile. Deci sunt lucruri, nu inteleg de ce n-am putea sa le discutam, cu specialist, cu date concrete”.

TOMA: „Exista studii academice… verificate.

Anca Alexandrescu: Eu am invitat in platou medici si din afara tarii, am prezentat studii care au fost prezentate si la institutii europene care contrazic ce s-a spus pană acum.

Jurcan: Prin urmare, propunerea de 20 de mii a lui Toma. Cine e pentru?

– Rusu, Pocora, Jucan, Toma, Ionel…

Cine e pentru propunerea de 10 mii?

– dna Borsos, dna Monica, Răzvan Popescu, Ramona Sorescu. Deci 4 voturi.

Deci 4 voturi la 5, da?

Ok, turul 2 de vot?

Cine e pentru propunerea de 20 de mii?

– Dorina, Pocora, Jucan, Toma, .. 4 voturi.

– cine e pentru propunerea de 10 mii?

– Monica, Popescu, Sorescu, Paler, Borsos, 5 voturi.

TOMA: Am sa mi retrag propunerea de 20 de mii, fac o propunere de 15 mii in speranta ca voi intruni numărul de voturi…

A ramas o singura propunere, de 15 mii, va rog cine e pentru?

– Dorina, Pocora,…. 6 voturi pentru.