Mugur Isărescu a fost de multe ori poreclit stăpânul Leului românesc. Născut în Drăgăşani, județul Vâlcea, într-o familie de intelectuali și absolvent al Facultății de Comerţ din cadrul ASE din București, doctorand, cercetător științific și consultant pe probleme economice al Ambasadei României de la Washington, Mugur Isărescu a devenit cel mai important administrator al banilor României, și-și păstrează statutul de peste 30 de ani.

„Un om ca Mugur Isărescu are o imensă notorietate, toată lumea are bancnote cu semnătura lui, el nici nu mai are nevoie să dea mită electorală, pentru că oricum semnătura lui este pe toate bancnotele din România”, îl caracteriza Theodor Paleologu în 2013, înainte cu un an de alegerile prezidențiale.

În anul 2000 însă, semnătura guvernatorului Băncii Naționale Române pe moneda românească nu a fost suficientă pentru a câștiga încrederea românilor, ci a fost nevoie de o lovitură politică.

Premierul Radu Vasile a fost demis din funcție de către președintele statului, Emil Constantinescu, după ce mai mulți miniștri și-au depus demisiile. Boicotul a dus la revocare prin două decrete prezidențiale asupra cărora mult timp a planat suspiciunea că nu ar fi respectat Constituția.

Astfel, Mugur Isărescu devine prim-ministru al României.

„În calitate de guvernator am avut momente extrem de grele. Unul a fost la inceputul carierei mele, în martie 1991, cand numita BRCE, ulterior Bancorex, era practic în lipsa de lichiditate, a fost o chestiune de ore. Am salvat aceasta banca cu un împumut de la Banca Reglementelor Internaționale”, mărturisea Mugur Isărescu, într-un interviu, la Televiziunea publică.

Economistul, care se autocaracterizează ca fiind un vizionar prin natura meseriei, a declarat că mai mult o să tacă și o să facă în mandatul său. În doar două zile de la primirea propunerii, Isărescu a pus pe masa președintelui lista cu miniștri.

La 22 decembrie 1999, Mugur Isărescu și membrii cabinetului au depus jurământ în fața președintelui României.

Mandatul lui Isărescu a fost unul scurt, de doar un an, cu realizări puține, dar deloc mărunte. Economistul susține că a pus umărul la intrarea României în Uniunea Europeană.

„Am fost angajat direct în negocierile de aderare având un mandat de prim ministru în anul 2000”, declara Isărescu.

Succesorul său în fruntea guvernului, Adrian Năstase, a făcut, de-a lungul vremii, mai mult dezvăluiri din culisele scurtului mandat de prim-ministru al lui Mugur Isărescu. De exemplu, conform fostului premier Năstase, legea așa-ziselor „pensii nesimțite” a fost creată şi promovată de guvernul condus de Mugur Isărescu, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 2000.

„Reamintesc că proiectul a fost înregistrat la Senat pe 5 septembrie 2000. Alegerile parlamentare din acel an au avut loc pe 26 noiembrie. Prin urmare, cel care a creat și a promovat legea „pensiilor nesimțite” nu a fost altul decât guvernul condus de Mugur Isărescu – din care făcea parte și PD-ul! (…) Pensionarii pot sa moară. Important e să iasă calculele și să fie bani pentru clientela PDL”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal – adriannastase.ro.

Contrar așteptărilor, pe perioada mandatului lui Mugur Isărescu la cârma Guvernului, economia României a avut de suferit. Nu mai puţin de 12 bănci s-au închis, printre ele și Bancorex – a cărei faliment a mâncat aproape 8% din PIB-ul țării.

Traian Băsescu, fost ministru al Transporturilor în mandatul lui Isărescu, a fost printre puținii contestatari ai premierului.

„Este foarte clar că premierul Mugur Isărescu este departe de a fi ceea ce se declară, un neutru, un neatins politic, un neintinat politic”, declara Traian Băsescu în 2000, care susținea ferm că Isărescu nu va fi candidatul Convenției 2000: „Eu susțin că nu va fi. Va candida ca independent. Timpul va confirma. Bănuiesc că nu suntem naivi să nu observăm o construcție care este directă sau implicită. E o construcție politică.”

În noiembrie 2000, Isărescu își lansează candidatura la prezidențiale, susţinut de Convenţia Democrată 2000. A intrat astfel în competiție pentru șefia statului cu Ion Iliescu, Corneliu Vadim Tudor, Teodor Meleșcanu, Theodor Stolojan și Petre Roman.

„Cel mai mare dușman al României de astăzi este demagogia și duplicitatea. Pentru redresarea României este nevoie de multă muncă, dar mai este nevoie de o conducere profesionistă. Și mai este nevoie de bani. De bani adevărați”, declara Mugur Isărescu, în dezbaterea prezidențială pentru alegerile din 2000.

Mugur Isărescu a obţinut doar 9,54% în primul tur și s-a întors la Banca Naţională a României pentru a-și relua mandatul de guvernator. Isărescu a avut postul suspendat pe toată perioada mandatului de premier, deși mulți au spus că ar fi trebuit să fie numit un nou guvernator.

Mulți ani mai târziu, jurnaliștii au dezvăluit culisele scurtului amestec în politică ale economistului Isărescu. Scopul ar fi fost asigurarea că în turul doi la prezidențialele din 2000 să ajungă Ion Iliescu împreună cu Vadim Tudor, nu cu Teodor Stolojan care ar fi avut șanse mari să câștige alegerile.

Planul a fost atent pus la punct, încă de la înlocuirea lui Radu Vasile, pentru a calma apele în Convenţia Democrată. Liniștea politică s-a instalat o dată cu venirea sa la conducere, cu toate că Isărescu nu ieșea popular în niciun sondaj, scriu cei de la Ziarul Financiar.

Presa a scris că Iliescu nu a vrut să să retrăiască prezidențiale din 1996, când a ieşit pe primul loc în turul I, dar a pierdut în turul II în faţa lui Emil Constantinescu. Isărescu și-a sacrificat prietenul, pe Theodor Stolojan, în lupta politică, pentru a-și asigura, la schimb, menținerea în postul de guvernator BNR.

„I-am transmis un sfat prietenesc, să fie foarte atent la acest conflict de interese si la aparenta de conflict de interese. Deci esti prim-ministru și te deplasezi cu mașina guvernului la o întrunire electorală… Nu ai voie sa faci așa ceva într-un stat civilizat și democrat”, declara Theodor Stolojan în august 2000, într-o emisiune de televiziune, înaintea alegerilor prezidențiale.

Dacă într-adevăr acesta a fost planul, a funcționat: Stolojan nu a intrat în turul doi, iar Iliescu a câștigat detașat cu 66% din voturi. Mugur Isărescu s-a întors pe scaunul său de guvernator de pe care n-a mai plecat din 2000.

„Bancher… Aceasta este o profesiune foarte riscantă. Ați auzit despre mulți bancheri care au dispărut pentru că au făcut o alegere greșită, pentru că au dat un împrumut greșit”, spunea Mugur Isărescu într-un interviu la Televiziunea publică.