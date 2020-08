Realitatea PLUS prezintă un nou material despre județul Teleorman. Poposim în comuna Ciuperceni, condusă de 12 ani de tatăl lui Adrian Gâdea, considerat apropiat de Liviu Dragnea, și fost șef de județ, parlamentar, și chiar secretar de stat. Mulți localnici reclamă calitatea slabă a unor lucrări despre care spun că au fost făcute abia acum, în pragul alegerilor. Asta în condițiile în care satul nu are alimentare cu apă și canalizare. Candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Teleorman, Eugen Pîrvulescu, susține că neregulile sunt majore și că vor fi sesizați inspectorii.

După nici două ore de mers, ajungem din Capitală în comuna Ciuperceni, din Teleorman. Deși pare greu de crezut, localitatea nu are, în 2020, alimentare cu apă și canalizare. Interesant este că ulițele din sat au fost asfaltate de curând. Culmea coincidenței, alegerile locale bat și la poarta comunei teleormănene.

Eugen Pîrvulescu, candidatul liberalilor la șefia Consiliului Județean, susține că vor fi sesizați inspectorii pentru că, arată el, lucrările nu respectă standardele.

„Suntem in plină precampanie electorală și dupa cum vedeti se asfalteaza in comuna. Paradoxal este, si ciudat in acelasi timp, ca dupa 30 de ani de la revolutie, in anul 2020, în comuna Ciuperceni nu avem alimentare cu apa si canalizare. Cetățenii au semnalat aceasta problema, faptul că s-au apucat acum in campanie de câteva străzi de asfaltat. La unii cetateni este cazul sa taie din porti pentru a intra in curti. S-au grăbit rapid sa faca aceasta lucrare”, a declarat Eugen Pîrvulescu, candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Teleorman.

Femeia din imagini susține că, în urma lucrărilor, soțul ei a fost implicat într-un incident grav.

„Podurile, bine, sunt facute asa, nu topometric, cred ca ochiometric. Dacă vedeti toate podurile si luati un reper, nu sunt toate la acelasi nivel. Ne-a făcut un ditamai șanțul si colo si colo si n-am mai putut sa iesim cu masina. Soțul a venit cu masina de serviciu vineri seara si a cazut in groapa aia”, a spus femeia.

„Lucrarea mi se pare destul de prost facuta. Podurile sunt unele asa, unele așa”, mai spune un bărbat din comună.

„Într-un an, doi ani de zile, noi va trebui să demaram proiect de alimentare cu apă. Cine va plati acesti bani? Este ceva inadmisibil sa asfaltezi inainte si dupa aceea sa vii la un an, doi sa tragi alimentare cu apa. Comuna nu poate sa ramana fara alimentare cu apa si canalizare”, a explicat Eugen Pîrvulescu, candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Teleorman.

Primar în comună este chiar tatăl lui Adrian Gâdea, în trecut șef peste întreg județul.

„Astăzi, în comuna Ciuperceni vedeți de unde pleacă fiul satului, Adrian Gâdea. Aici, tatăl lui Adrian Gâadea este primar de 12 ani. Adrian Gâdea este un fiu al comunei Ciuperceni, a fost intre anii 2013 si 2016 presedinte al Consiliului Județean. Și în acea perioadă tatăl sau a fost primar la Ciuperceni si este in continuare primar la Ciuperceni. Dupa 2016 a parasit fotoliul de presedinte al Consiliului Județean, mergand in Parlamentul României pentru ca asa i-a cerut cineva: mentorul său, Liviu Dragnea. În decembrie 2016 a fost ales deputat, in ianuarie renunță la fotoliul de deputat, pentru că, încă o dată, așa îi cere mentorul său Liviu Dragnea și este instalat ca secretar de stat la Ministerul Dezvoltării.

Vedem gunoiul și mizeria din comuna Ciuperceni. Cu tatăl primar, cu el secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, ar putea fi o zonă verde, o zona de agrement, ar putea fi o zonă de pajiște pentru animale”, a declarat Eugen Pîrvulescu, candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Teleorman.

„Am considerat că în plan profesional ma pot forma mai bine din pozitia de secretar de stat. Pentru cariera mea imi este mai de folos o expertiză guvernamentală, veneam deja din zona executivă. Localitatea ciuperceni este prinsa intr-un proiect cu fonduri europene derulat de operatorul judetean de apa pe partea legată de alimentarea cu apa si sistemul de canalizare. Acolo s-au facut lucruri frumoase, s-au facut investitii importante chiar. Am ajutat toate autoritatile publkce locale,, toti colegii primari, indiferent de culoarea politica”, a declarat Adrian Gâdea, fost președinte CJ Teleorman, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.