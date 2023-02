Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a criticat dur decizia OMV Petrom de a muta în spațiul online conferința de presă din această după-amiază, din motive „de spațiu”. Jurnalista susține că, prin decizia luată pe ultima sută de metri, grupul austriac „restricționează libertatea de exprimare a presei”. În plus de asta, ea a arătat că, în condițiile în care statul român deține 20% din acțiuni, este și „o chestiune de interes public”. În ciuda acestui fapt, jurnalista a menționat că se va menține pe poziție. Mai exact, Anca Alexandrescu descinde mâine în forță la sediul OMV. Demersul vine după ce săptămâna trecută realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a mers la Parchet, unde a depus o plângere privitoarea la privatizarea Petrom. Anca Alexandrescu continuă lupta și cere răspunsuri pentru cel mai mare jaf de după revoluție.

„Au trimis mail catre presa ca organizeaza o cnferinta de presa de bilant doar anumitor jurnalisti, nu si Realitatii PLUS. Am anuntat ca si noi am trimis solicitare ca sa participam. Nu au raspuns, dar au anuntat in aceasta dimineata ca conferinta nu se mai tine fizic, ci online din motive de spatiu si ca, daca vrem sa participam, sa trimitem solicitare pana astazi, la ora 2,00, pentru a ni se trimite un email cu un link de acces.

Este o eschivare sa nu dea fata cu Realitatea PLUS si sa nu raspunda la intrebarile care ii deranjeaza. Maine eu voi merge la OMV. Aud ca oameni de la OMV au sunat europarlamentari romani sa nu mai aiba pozitii pe linia celor de la Realitatea pentru ca ei au avocati si bani multi. Daca ei cred ca ne vor intimida si ne vor opri cu acest tip de demersuri, se insala. Dezvaluirile noastre vor continua, iar eu maine, la 10,00, voi fi acolo pentru ca vreau sa stau fata in fata cu reprezentantii OMV si sa imi raspunda la foarte multe intrebari.

E caraghios. Ditamai compania cu sute de milioane profit nu isi permit sa inchirieze o sala mai mare si da coduri de acces pentru intrebari?

Eu voi merge maine acolo (la sediul OMV – n.r.). Asta e restrictionarea libertatii de exprimare a presei. Mai mult, statul are 20% actiuni la Pertom. E o chestiune de interes public. Nu poti sa restrictionezi.

Maine voi merge acolo, voi transmite live, civilizat, si voi incerca sa obtin raspunsuril la toate intrebarile ridicate in ultimele 2 saptamani”, a declarat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Reamintim că Realitatea PLUS a dezvăluit, în exclusivitate, pe 22 ianuarie, contractul privatizării Petrom. Documentul, însă, deși plin de erori și inadvertențe, conține și 22 de pagini în care se regăsesc definiții și explicații.

„Cu cât citeam mai mult și conexam lucrurile care se întâmplau înainte și după privatizare, mi-am dat seama că toți erau vinovați”, a spus jurnalista Anca Alexandrescu, cea care a făcut public contractul, într-o ediție explozivă Culisele Statului Paralel.

Invitată în emisiunea din 22 ianuarie, senatoarea Diana Șoșoacă a semnalat mai multe probleme grave existente în contractul care, spune ea, este lovit de nulitate absolută și nu respectă legislația românească.