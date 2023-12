Buna sa ne fie inima, in zi de mare sărbătoare! La mulți ani celor ce poarta numele sfântului Andrei! La multi ani tuturor romanilor! Sunt vremuri grele dar, nu-i nimic, vom trece demni prin toate si vom mulțimi si pentru cele mai rele cumpene, ca ne-au învățat o lecție si ne-au făcut mai buni, mai demni, mai determinați sa luptam pana la capăt; ca toate sunt trecătoare si dragostea e vindecătoare.

Cele rele sa se spele, cele bune sa se adune. Sa ne amintim astăzi, dar si mâine- de ziua țării noastre frumoase, de toate clipele înălțătoare, de bucurii, de copilărie de cei ce au pus o cărămida la construcția noastră de astăzi. Recunoștința sa ne fie măreață, căci ce purtam in inima ne definește. Vom avea timp de discutat si despre rele dar, in esența, binele e dator de viața si speranța, aducător de pace si stabilitate. Sa avem încredere ca vom avea un proiect de țara si vom avea si echipa necesară cu care vom reporni industriile si ne vom reîntregi ca neam. În Galati, orașul meu natal e mare sărbătoare. La mulți ani, frumoși gălățeni! Sa munciți ca sa faceți acest oraș de la Dunăre extraordinar, nu doar un loc în care merită să trăiești, dar care să fie si vizitat. Când eram mică. acasă la ai mei. abia așteptăm seara sa ies pe faleza la spectacol, sa ma revad cu toată lumea si, in spirit de sărbătoare, intram in ziua naționala. Mâine, eu voi adopta o bunica, de ziua României. Va rog si pe voi sa adoptați bunici măcar pentru o zi. Sa împărtășim cu ei tot ce avem mai bun si sa petrecem cât putem noi de frumos, pentru ca ei sunt trecutul ce ne-au făcut prezentul si merita sa fie parte la loc de cinste in aceasta sărbătoare si nu numai. Toți se lauda cu țara lor, ca sunt numărul 1 in turism, in toate cele. Dar eu va spun cinstit ca nu mai e o alta națiune ca România noastră frumoasă! Si noi știm sa ne bucurăm sa petrecem, sa ne cinstim, sa fim oameni buni si demni, si o țara sa construim. Sa vorbim mai frumos de noi si de ai noștri, de țara in care ne-am născut si eforturile nostre vor purta România in topuri, cat mai sus. Va iubesc si va mulțumesc, aveți un loc special in inima mea! Sunt mândra ca sunt românca si ca România este țara mea. Cu voi am plâns am si suferit, tot cu voi m-am motivat si am muncit. Forța e in unitate Cu cat mai mulți, cu atât mai bine. Sa fim cu inima romană si cu recunoștința pentru cele sfinte. Aceasta este ultima ediție România Suverana, din luna noiembrie. De mâine va astept la mine, în Paradisul Verde. Voi transmite de la ora 14.00, în direct pentru voi, dragi telespectatori, ca sa vedeți cum petrecem noi, încurajându-va si pe voi sa petreceți in familie, intre vecini – in comunitatea voastră din care faceți parte. Sărbătoarea cea mai importantă a națiunii noastre nu este despre o persoana, ci despre a fi toti la aceeași masa. Valorile sa ne unească si tradițiile sa meargă mai departe, cu cinste si onoare. La mulți ani, România! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm mâna cu demnitate pentru România suverană!

Un editorial semnat Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir