Bună seara, dragi români! Zi de zi caut motive de speranță, de bucurie, de mai bine, pe care să le împărtășesc și cu dumneavoastră. Sunt însă și multe clipe în care mă simt dezamăgită când văd atât de mult rău în jurul nostru și oameni care vor doar să îi doboare pe alții, indiferent de costuri. Calcă pe cadavre doar ca să le fie lor bine, fără să le pese de cât de mult rănesc, cât de mult jignesc, cât de multe cicatrici lasă. Văd asta peste tot unde merg, uneori, chiar cei pe care îi consideram apropiați sunt cei care ne dau lovitura de grație. O vorbă înțeleaptă spune să facem rai din ce avem.

Tot ceea ce facem să fie cu pasiune, cu dragoste, cu seriozitate. Seriozitate de care mulți politicieni nu mai dau dovadă. Guvernul analizează creșterea TVA pentru mâncare de la 9 la sută cât este în prezent, la 19 la sută. Mai mult, premierul spune că nu este de acord cu scăderea TVA pentru produsele de bază, cum a anunțat ieri ministrul Boloș. Deși Ciolacu vorbește despre mâncarea de lux, nu e clar care va fi lista cu aceste produse, dar e clar că prețurile vor crește. Anunțul este grav și extrem de surprinzător, în condițiile în care premierul și-a anunțat drept obiectiv scăderea inflației la 8 la sută. Se pare că cineva i-a pus gând rău actualului premier, pentru că este scandal uriaș și în coaliție. Mai mulți lideri PNL îi cer lui Marcel Ciolacu să își depună mandatul, dacă proiectul prin care se desființează pensiile speciale ale parlamentarilor pică la Curtea Constituțională. Desființarea acestor beneficii reprezintă doar praf în ochii românilor. Puțin peste 800 de foști aleși sunt în România, iar, dacă ne uităm în trecut, există mari șanse ca aceștia să își păstreze în continuare privilegiile. Și asta pentru că proiectul care a fost adoptat nu conține nici măcar un impact bugetar, ceea ce ar însemna că ar pica la Curtea Constituțională. Iar lista celor de la Curtea Constituțională care beneficiază de pensie specială e deschisă de președintele CCR, Marian Enache. Acesta e chiar dublu pensionar special, în calitate de magistrat CCR și de parlamentar. Pensia de la CCR încasată în 2022 a fost de aproape 440 de mii de lei, adică o medie lunară de 36.500 de lei. Asta în timp ce media pentru salariul de judecător e de peste 31 de mii de lei. De asemenea, ca fost parlamentar, a încasat mai bine de 55 de mii de lei, pentru doar șapte luni. Asta în timp ce poporul așteaptă cu mâna întinsă un strop de mai bine, visăm la un petic de cer senin, la un colț de rai pe acest pământ potopit de rele, de ură, presărat de lipsuri și încărcat de dureri. Și vă întreb public, domnilor și doamnelor de la putere, din opoziție: când încheiem tranziția de la comunism la o democrație funcțională? Polonezii au reușit, sunt la ani lumină față de noi! Nu simțiți rușine, furie, umilință atunci când liderii lumii fac pelerinaj la Varșovia în loc de București? Capitala noastră ar trebui să fie centrul de comandă al flancului estic al NATO! Armata română trebuie să fie vârf de lance în acest sector greu încercat din punct de vedere geopolitic. Dați militarilor respectul cuvenit! Dotați trupele la standardele și capacitățile unei forțe respectabile! Măriți efectivele active! Avem o armată mică dar experimentată, bine antrenată și călită în luptele din Balcani, ori din Orientul Mijlociu. Crunt este că ne lipsesc echipamentele, ne lipsește chiar și muniția. Și pentru că tot vorbeam de pensii, ale militarilor trebuie scoase de la categoria speciale. Nu ei sunt cei pe care sunt risipiți banii poporului. Ci pe trădătorii care trag sforile pentru a se îmbogăți ei și ai lor, în timp ce poporul cotizează ca să le fie lor bine. Asta în timp ce milioane de oameni trăiesc de pe o zi pe alta, în condiții mizere. Dar cum să fim noi avangarda NATO, când Bucureștiul e capitală deschisă pentru aliații lui Putin, care vin pe ascuns să negocieze soarta țării noastre!? Mă refer evident la Viktor Orban, premierul maghiar căruia i s-a trezit dorința expansionistă, pe modelul imperialist al prietenului său de la Moscova! România este un stat fără pază? Un stat unde oricine poate face ce vrea, împotriva intereselor noastre naționale? Sunt convinsă că Orban nu a venit aici din dragoste pentru bucătăria românească, ori pentru căldura cu care poporul nostru îi primește pe turiști. Liderul maghiarilor a încălcat grav protocoalele internaționale și nu este prima dată când avem parte de astfel de provocări majore. Dar șefii țării noastre, prinși în luptele minore dintre ei se fac că nu văd! Opriți scandalurile pentru nimic! Uitați și ignorați de cei care se cred stăpâni peste România, nu ne mai rămâne decât să privim către cer.

Stimați telespectatori, sfânta Biserică ne învață că toate greutățile și bolile vin asupra noastră pentru că nu vrem să-L primim pe Dumnezeu și rămânem blocați în ale noastre. Iar Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubim noi înșine, pentru că noi nu înțelegem nimic din cele duhovnicești și purtăm grijă numai de trup și de cele pământești. Dumnezeu nu predestinează pe nimeni, ci omul este împreună-creator cu Domnul al vieții sale. În viață nimic nu este întâmplător iar starea sufletului nostru influențează destinele celor din jurul nostru. Să ne îngrijim de noi, dar și de cei de care suntem responsabili. Sunt aici, in fata dumneavoastră pentru ca am încredere in voi, in forța voastră, in dorința voastră de a ne păstra țara identitatea suveranitatea. Țin cont și va mulțumesc pentru toate mesajele, pentru toate gândurile și cele de sustinere, și cele critice. Încerc, de la o ediție la alta, sa va aduc in case răspunsuri, soluții, pace, bucurie, motivatie sa ne unim toți sub același tricolor. Repet acest cuvânt: unire! Căci de el consider ca avem cea mai mare nevoie. Sa nu mai stam dezbinați, sa ne iertam, sa ne vedem părțile bune, sa apreciem lucrurile bune, sa identificam punctele forte, care ne ajuta sa depindem unul de altul intr-un mod plăcut, ca drumul nostru colectiv sa fie frumos, plăcut și nu greu, și nu din răutate, din invidie sa îl facem și mai greu! Știu cat de ușor ne inflamam, suntem un popor pestrit, avem multe de zis când e de sărit la scandal. Dar, in același timp cred ca și cuvinte de împăcare putem găsi. Și cum un copil are nevoie de părinții lui ca sa se înțeleagă, sa se iubească, pentru ca el sa reflecte aceste lucruri in societate, la școala, in viața lui de zi cu zi, la fel și noi avem nevoie de biserica noastră sa fie un etalon, un exemplu de pace, unitate, sprijin! Mi-ați scris mulți aseară ca sunteți scârbiți când vedeți ca unii preoți devin influenceri pe bani mulți, ca vând nu doar bilete la cursuri de spiritualitate necreștină, bani publici de la TVR deci, de la voi toți și din acei mii de euro lunar nu donează celor care nu au! Inteleg ca șeful statului paralel, Coldea, are și astfel de infiltrați in biserica, ca și in politica, business și peste tot! Problema e odată ce ii identificam sa ii excludem, sa nu ne distantam de casa noastră, de biserica noastră! Să nu ajungem un neam ateu cu bisericile goale și pentru ca nu vor mai fi oameni la slujbe bisericile se vor transforma in hoteluri, in cluburi de noapte, in cazinouri băgate in circuit sa producă bani mulți, indiferent de activitățile care se vor desfășura acolo! Bani sa iasă! Atacurile in rafala asupra stâlpilor acestei societăți au scopul de a ne destabiliza, de a ne pierde încrederea in spiritul nostru, in Dumnezeu, in religia noastră, in identitatea noastră și in noi! Avem in noi o parte din Dumnezeul ceresc, suntem făcuți după chipul și asemănarea lui. Ma doare când văd ca și la acest nivel al familiei noastre naționale, biserica ortodoxa e marea noastra familie, sa văd ca exista certuri, acuze, răzbunări și jocuri ascunse. As vrea sa văd exact acea înțelepciune pe care o tot invocam noi toți creștinii. As vrea sa văd discuții serioase, calme, finalizate in pace, sa văd ca adevarul rămâne adevăr și timpurile nu rescriu istoria după actualele cerințe globaliste! Îi cunosc personal pe mulți preoți și va spun cu toată inima ca am rămâne foarte săraci dacă am renunța la ei! Trebuie sa ii apărăm, sa ii protejam sa rămână activi in rugăciunile lor. Să se roage pentru noi toți, ca sa fie pace! Prea sfinția sa Teodosie a depus toate documentele la Patriarhie care atesta ca la malul mării a existat încă din anul 325 o organizare a preoților. Arhiepiscopul Tomisului cere sa se restabilească adevarul istoric si sa se reînființeze Mitropolia Tomisului. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu a răspuns colegilor mei ca subiectul este închis si ca solicitarea este nejustificata si a primit răspuns negativ definitiv. Eu fac apel la înțelegere, cred că este nevoie ca înalții prelați să reușească să ajungă la o concluzie generatoare de dreptate și de pace. Trebuie să stăm uniți în fața atacurilor care vin din toate părțile, să facem scut pentru credința noastră ortodoxă, care ne-a fost piatră de temelie. Am toată încrederea că Înalt Prea Sfinția Sa, Patriarhul Daniel va fi cel care, cu înțelepciunea de care a dat mereu dovadă, va reuși să ofere echilibru! Dezbatem acest subiect în ora 23. Până atunci, dragi și iubiți români, colegi, prieteni suntem datori să căutăm binele și pacea. E atât de simplu să înfrumusețăm lumea în care trăim, dar alegem să ne urmăm orgoliile, să răspundem furiei cu furie, fără să înțelegem că apa e cea care stinge focul. Nu putem opri un incendiu cu și mai mult foc. De ce căutăm să acoperim ochii și obrajii celorlalți cu lacrimi amare de suferință? De ce nu putem întinde o mână de ajutor acolo unde vedem că este nevoie? Iar dacă nu putem să facem bine, apoi nici rău să nu facem! Ne-am împietrit sufletele și am devenit egoiști, încercând să tragem cu dinții de ceea ce credem că ni se cuvine de drept: avere, demnități, putere. Uităm că suntem vremelnici și că va veni o clipă în care se vor sfârși toate. Și la ce bun? Ne va folosi la ceva că am călcat su bocancii în sufletele altora? Ori că ne-am clădit liniștea, binele și fericirea pe durerile altora, străini, rude, prieteni sau colegi? Dragii mei, înainte de orice, să nu uităm să fim oameni între oameni și pentru oameni. Dacă existăm doar pentru noi e ca și cum nu am fi trăit niciodată. Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. Așadar eu, Alexandra Păcuraru, vă invit să ne dăm mâna cu demnitate și să luptăm pentru a face România suverană.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir