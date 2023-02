Când vrei sa ajuți un popor, le spui oamenilor adevărul. Când vrei sa te ajuți pe tine, le spui doar ce vor să audă. Asta a făcut și Putin astăzi, chiar de la tribuna Parlamentului, în fața unul public atent selecționat, ce amintește de imaginile din al doilea război mondial, rulate obsesiv în cinematografele germane, cu discursurile liderilor naziști. Putin a vorbit pentru ruși, nicidecum pentru aliații care îi cunosc retorica bolnavă. În spațiul public a fost folosit obsesiv termenul de „delir”.

Din contră, eu cred ca a fost un speech calculat, rece, pe același note pe care Kremlinul le folosește de aproape un secol. Mama Rusia e în pericol, vestul decadent a pornit războiul, noi doar ne apărăm glia. Cam așa se rezumă, la o primă vedere, mesajul transmis de Putin. Însă sunt și câteva nuanțe care setează cursul omenirii pe noi coordonate. Pe lângă promisiunile de câteva ruble în plus la pensii și salarii, case pentru eroii care comit crime pe front în numele credinței invocate de dictator, acesta a încercat un nou șantaj la adresa aliaților. Anume că va ieși din acordul nuclear. Prea multe efecte nu poate produce acest anunț, pentru ca sunt absolut convinsă că și dacă ar vrea sa apese butonul roșu, lanțul de comandă se va rupe la una dintre verigile sale. E clar ca războiul va continua, deși Volodea de la Moscova a vorbit despre pace. În Rusia urmează alegeri regionale, iar peste un an vor fi cele prezidențiale. Operațiunea specială a lui Putin s-a transformat de multă vreme într-un război sângeros, în care zeci de mii de nevinovați au pierit deja. Mamele din Rusia, deși înveninate de propaganda oficială, plâng la mormintele fiilor care s-au jertfit pentru nebunia unui om ce se visează noul Petru cel Mare, dar care l-a citat pe Stalin. Cinic discursul de astăzi căci, în timp ce propovăduia pacea- în fața unui public vizibil plictisit, rachetele rusești loveau fără milă regiunea Herson. Războiul continuă, nu se va opri nici în acest an, dacă liderii lumii nu vor înțelege că trebuie să se așeze la masa tratativelor. Din păcate, deși pare din altă eră, prin discursul de azi, Putin și-a așezat toate piesele de atac pe tabla geopolitică. Cumplit este că a liderul de la Kremlin a semnat un decret prin care a anulat recunoașterea independenței și integrității Republicii Moldova. La ce să ne așteptăm? Se pregătesc fără dubiu noi ofensive de amploare pe front, iar aliații trebuie să răspundă pe măsură. Lucrurile se complică exponențial și pentru noi, țară aflată în prima linie de apărare a Europei și a NATO. Deși avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina, Polonia a câștigat fără dubiu centrul de comandă al alianței pe acest flanc. În ciuda pericolului uriaș de la granițe, românii nu se tem de războiul care pare ceva îndepărtat, cât de supraviețuirea de azi pe mâine. Și pe bună dreptate, mai ales că am devenit frați și surori cu sărăcia. Nu doar că suntem furați de străini, dar și puținul pe care îl mai avem este prost gestionat de către decidenți. În 1995 datoria era de 65 de euro pe cap de locuitor. În 2021 a ajuns la peste 6.000 de euro. Adică o familie de doi adulți și doi copii are o datorie publică astăzi de 24.000 de euro. Deci trebuie să fim conștienți că statul ne-a pus în contul de datorii 24.000 de euro. Avem un minus în conturi fără ca acești bani să fi fost investiți în infrastructură, spitale, sau școli. Acest anunț a fost făcut de Cristian Păun, reputat economist, chiar la Realitatea Plus. În același timp, guvernele ultimilor 25 de ani au plătit dobânzi la datoria publică în valoare de 50 de miliarde de euro în total, cât un sfert din PIB-ul actual. Producem datorii pe care nici măcar copiii ori nepoții noștri nu le pot plăti. Risipa banului public a devenit politică de stat în anii de după Revoluție. Cumplit este că după distrugerea industriei, iată că ni se pregătește și falimentarea agriculturii. Împovărați de costuri uriașe, lăsați la mila naturii, uitați și ignorați de stat, fermierii sunt în colaps total. Dacă mai luăm în considerare și politicile aberante pe care niște funcționărași de la UE vor să ni le bage pe gât, în câțiva ani nu vom mai avea mâncare românească pe masă. Chiar insist să cumpărați doar produse autohtone, de la țăranii atunci, care trudesc de dimineață până în noapte să ne asigure hrana cea de toate zilele. Poporul trebuie să lupte pentru el, căci pare că e singur și lipsit de protecția celor care ar trebui să îl apere. Dacă aleșii nu ne iubesc și nu privesc cu milă către noi, atunci noi trebuie să intervenim și să schimbăm direcția în care ne îndreptăm. Prin nimic altceva nu slujește desăvârșit lui Dumnezeu, ca prin mila fața de aproapele, fiindcă nici nu este ceva mai propriu lui Dumnezeu decât aceasta, înaintea căruia merge mila și adevărul și căruia trebuie să i se aducă mila mai înainte decât judecata. Fiecare dintre aceste virtuți, ne învață Sfântul Grigore, este o cale spre mântuire. Și trebuie să ne încredințăm cuvintelor apostolului Pavel, anume să socotim iubirea ca prima din­tre porunci și cea mai mare. Și noi, dragii mei telespectatori, trebuie să privim cu milă către cei din jurul nostru. Să îi ajutăm chiar dacă nu ne cer. Să îi vedem pe cei care sunt ignorați și umiliți de propriul stat. Să ascultăm plânsul inimii celor necăjiți și să mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat să-i putem ajuta pe cei de lângă noi. Dar binele se face în liniște, nu are nevoie de zgomot și nici de reclamă. Așa cum fac decidenții care ne mai aruncă, din când în când firimituri de la masa lor îndestulată. Și ne-am săturat să așteptăm mila lor, căci ea întârzie să vină, ori nu vine deloc. Nici astăzi, mulți români sărmani nu au primit cardurile acelea de 250 de lei pe lună. De cele pentru plata facturilor în energie nici nu mai vorbesc. Iar scumpirile mușcă tot mai tare și cu nesaț din puținul care ne-a mai rămas. Ieri vă vorbeam despre gunoaiele de pe drumurile patriei, dar mai grav este că infrastructura este la pământ. În aceste zile am prieteni care au mers la schi în Bansko. De ce au ales Bulgaria deși sunt patrioți? Pentru că Grindeanu, dar și predecesorii săi, au îngropat Valea Prahovei și ajungi mai repede până în Bulgaria decât pana in Poiana Brașov. Turismul moare și pentru ca ministrul de resort e absent, dar și pentru ca statul nu a găsit o formulă ca să țină prețurile sub control, astfel încât costurile pentru un weekend în stațiunile românești reprezintă cât tot sejurul de o săptămâna, cu cazare, masa si pârtii incluse, în afara granițelor. Vedem că la Sinaia, autoritățile au majorat tarifele la telecabină și nici nu mai permit accesul cu mașina mai sus de cota 1.400. E rușinos să nu intervii ca sa resuscitezi turismul intern și să nu oferi cetățenilor tai condiții sa își lase banii in țara. România e frumoasă și minunată și chiar vă încurajez să o vizitați, dar pe criza si sărăcie, mulți oameni nu-și permit să meargă nici măcar două zile la relaxare. Pentru că lasă acolo salariul pe o lună pentru servicii de proastă calitate, în timp ce acasă se adună teancul de facturi nesimțite. Dragilor, construim povești frumoase și ne refugiem în ele atunci când ne e greu. Cam asta reprezintă viața, dar noi am dărâmat tot ce ne-au lăsat înaintașii noștri, la propriu. Vrem să reconstruim, dar nu pe nenorocirile astea pe care le vedem în fiecare zi. Avem nevoie de un stat puternic, capabil să elimine trădătorii care blochează dezvoltarea și ne trag în jos. Dragii mei, și astăzi vom transmite în direct de la blocurile groazei, care pot să cadă la primul cutremur. Știu că ieri l-am criticat pe Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov. În fața mea încă are prezumția de nevinovăție pentru acuzele care i se aduc, dar am încredere că justiția va face lumină iar dacă va fi găsit vinovat, va plăti pentru toate ilegalitățile comise! Ce e făcut de mâna omului, mai devreme sau mai târziu, va ieși la suprafața, datoriile se vor plăti și nu vor mai putea fi ascunse. Dragii mei, problemele telespectatorilor sunt pentru mine prioritate zero. De aceea, când vorbesc de domnul Thuma, am dovezi ca a intervenit în favoarea unor agenți economici și în detrimentul altora. Este important să vedem ce se întâmplă in jurul nostru, evident suntem toți afectați de războiul care aduce moartea cu fiecare zi mai aproape de noi, dar cu aceeași prioritate zero trebuie sa vedem ce se întâmplă și în interiorul granițelor noastre, asta pentru că fiecare zi, chiar și fără război, ne aduce tot in pragul morții! Morți de sărăcie, de foame, din cauza faptului că unii și-ar întrerupt tratamentul medicamentos prea scump, morți ca sunt diagnosticați greșit, morți cu dreptatea in mâna și urmașii așteptând cu ochii in lacrimi ca dreptatea sa se facă pentru cei care au pierit, chiar dacă e prea târziu pentru că ai lor nu se mai întorc de la groapa! Iar când vine vorba de alimentația noastră cea de toate zilele, ea trebuie să fie sănătate! Asta avem in farfurii sau asta ar trebui sa avem toți in farfurii! Sănătatea vine din legume, fructe, produse de origine animală crescute natural și nu artificial. A avea un stil de viața sănătos înseamnă a mânca și origini animale! Așadar ca mama, ca fiică, nepoata nu am sa accept niciodată ca ai mei copii, părinți, bunici sa mănânce plastic sau alte bazaconii! Am sa lupt ca hrana lor sa fie sănătoasă, ca sa le lungească zilele sa ii țină departe de boli și tratamente medicamentoase cu efecte secundare grave. Vă spune o femeie care a fost 7 ani vegană și, în momentul in care am devenit mama, am înțeles de la neonatologi pediatri și medici endocrinologi ca un copil sănătos are nevoie de proteina animală! Lapte, brânză, carne, ouă! Obligatoriu! Suntem in vârful piramidei și ar trebui sa fim mândri ca am evoluat ca specie și că putem să apreciem natura, ce ne oferă ea și să ocrotim ceea ce încă avem! Putem hrăni întreaga Românie, putem hrăni și alte tari dacă ii sprijinim pe fermieri sa treacă peste aceste crize ce i-au adus in insolvență. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.