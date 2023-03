Trăim vremuri mai periculoase ca niciodată și nu aș fi crezut că în timpul generației noastre paradigma globală se poate răsturna complet. Lumea se plasează pe noi și noi coordonate, iar noi suntem prinși într-o încleștare perfidă a marilor puteri.

România încearcă să își găsească rolul pe această tablă uriașă de șah de pe care, de prea multe decenii, pare că nici nu mai facem parte. Trompetele propagandei, din oricare parte vine ea, ne răsună repetitiv în urechi și suntem orbiți cu tot felul de informații care vin și dintr-o tabără, dar și din cealaltă. Evident, cunoaștem retorica rușilor sub bocancul puturos al cărora am fost până în 1989. E ușor să primești etichete în ziua de azi, mai ales dacă ridici glasul când nu mai rabzi nedreptățile la adresa propriului popor. E frustrant că cei care cer pacea sunt considerați putiniști. O absurditate imensă, dragilor. Eu vă spun doar așa: de multe ori am închis ochii și am făcut un exercițiu cumplit de imaginație. Și chiar vă rog și pe dumneavoastră să îl încercați. Gândiți-vă la cel mai drag loc pentru voi, din această țară. Apoi, pentru câteva clipe măcar, gândiți-vă că e lovit de rachete, bombardat de artilerie și distrus de șenilele tancurilor. Ruine și moarte! Asta înseamnă războiul! Să sperăm că ne va ocoli și că bunul Dumnezeu ne va feri de astfel de drame. Însă trebuie să înțelegem că asta e noua realitate și că asta pățesc acum ucrainenii din cauza lui Putin. Orașe istorice sunt puse la pământ și scăldate în sângele nevinovaților. De aceea este imperativ ca armele să tacă, înainte ca întreaga lume să fie înghițită de flăcări. Evident că nu se poate crea un precedent oferindu-i Kremlinului pe tavă o pace în orice condiții, mai ales cu aceea de a păstra ce a cucerit deja. Evident că Ucraina are dreptul de a-și revendica pământul pierdut în bătălii sângeroase. Dragilor, colegul meu Laurențiu Botin are o vorbă: „vă prezint știrea din spatele știrii”! Și asta încercăm zilnic să vă oferim, dragi români. Nu vă spunem ce vreți să auziți, cu ce ne-ar ajuta pe noi, ca popor? Vă dezvăluim, pe cât posibil, tot ceea ce alții se străduie să ascundă sub preș. Încercăm să delimităm adevărul de minciună și să vi-l oferim, stimați telespectatori. Deși, chiar și pentru noi, uneori e greu să deslușim linia dintre ele. Și nu doar nouă, aici la Realitatea, ci presei în general. Mi-e tare teamă că și la București urmează o perioadă critică, la fel ca în Moldova. Rusia știe că nu ne poate ataca fără să declanșeze un război cu NATO. Dar Moscova duce alte lupte, în culise, cele nevăzute. Și se pricepe extraordinar de bine. Diversiunea, conflictul hibrid sunt mult mai periculoase decât vă imaginați, stimați români. Cumplit este că am ajuns să ne luăm de bune informațiile de pe rețelele de socializare. Fără discernământ, unii cred tot ce ne aruncă unii și alții, conturi reale sau false, care lucrează după interese care sunt deasupra noastră. Este evident că ceva se întâmplă între relațiile româno-ucrainene, iar agenții destabilizării încearcă să planteze semințele neîncrederii între aliați. Ultima gogoriță a propagandei a fost legată de posibila bază militară a NATO în Delta Dunării. Mă bucur că Ministerul Apărării a luat atitudine și că a negat ferm această informație aruncată în spațiul public și care ține, de ceva vreme, aprinse tensiunile în acest colț de lume. Și aș vrea să citez din ceea ce ni se comunică public, din partea MAPN: „Autorii manipulării afirmă că proiectul de lege depus în iulie 2022 în Congresul SUA, ar stabili, după adoptare, înființarea unei a patra baze militare americane, în Delta Dunării. Înființarea acestei puternice baze militare, care, pe lângă schimbarea raporturilor de securitate în regiune, ar pune în pericol grav echilibrul ecologic din Delta Dunării, ar fi fost decisă unilateral de Guvernul SUA și ar fi fost acceptată, în secret, de România. Acest scenariu fantezist este prezentat ca o realitate, speculațiile fiind grefate peste discuțiile purtate în prezent în spațiul public în legătură cu situația canalului Bâstroe. Nimic din substanța acestor afirmații nu corespunde realității. Ele sunt concepute exclusiv pentru a manipula opinia publică și servesc unor narative anti-NATO.”, am încheiat citatul. Dragii mei, trăim într-o epocă în care nu putem să acceptăm orice informație ni se prezintă. Vă invit să analizați în permanență orice știre ajunge la urechile dumneavoastră. Arta manipulării este o armă puternică, ce poate îngenunchea popoare întregi. De aceea suntem aici pentru dumneavoastră și încercăm să separăm minciuna de adevăr. Informarea corectă poate salva vieți și poate câștiga războaie. Iar salvarea României trebuie să vină de la oamenii cinstiți, competenți, harnici și cu dragoste față de popor. Avem nevoie de o societate civilă puternică, de opoziție serioasă. Indiferent cine va deține butoanele de comandă, în Guvern sau în Parlament, cetățenii responsabili ar trebui să stea cu biciul pregătit pentru clasa politică. Metaforic vorbind, evident. Trebuie să îi împingem de la spate pe decidenți, ca să nu se mai abată de la singurul obiectiv real pe care îl avem: redresarea țării. Așadar, fac apel la dumneavoastră, ca în 2024 să ieșiți la vot, indiferent ce candidat, partid sau alianță politică susțineți. Mergeți la toate scrutinurile! Ne-au obișnuit să credem că nu contăm, că nu avem valoare. Însă dacă avem prezență uriașă la urne, nici măcar ei nu pot fura decizia națiunii. A venit vremea să nu mai permitem ciocoilor noi și groparilor acestei țări să mai ocupe funcții-cheie. Nu mai putem gira în fruntea țării incompetenți, trădători, extremiști și infractori. Ne-am obișnuit greșit să credem că toți politicienii sunt hoți și că acționează după alte interese decât ale noastre. Eu va garantez că avem și români cinstii ce își doresc cu sinceritate renașterea acestei țări. Vă asigur că vom reuși să îi identificăm împreună, aici la Realitatea. Nu avem voie să eșuam pentru că vom condamna și alte generații la sărăcie, la suferință și umilință. Dacă nu vom reuși să oferim țara doar acelor lideri care au dovedit că o prețuiesc, vom rămâne cu aceleași salarii și pensii mizere, asta în timp ce pentru ei se găsesc soluții și își votează tot felul de beneficii și majorări de venituri. Noi rămânem descoperți, singuri în fața urgiilor, în timp ce gașca de la vârful țării se pune la adăpost pentru generații întregi. Vedem că ne aleșii ne sfidează iar: în plină criză s-au decis să facă o nouă investiție costisitoare. 4,6 milioane de lei se vor duce din bugetul Senatului pentru reînnoirea parcului auto. Și nu cu orice mașini. Ci cu 22 de limuzine de lux, că nu pot circula chiar în orice, pe drumurile distruse ale României. Noile autovehicule trebuie să îndeplinească câteva condiții: să fie negre, să aibă cel puțin 250 de cai putere și transmisie automată. Pentru fiecare, prețul de pornire stabilit în caietul de sarcini este de 45.000 de euro. Cam cât o garsonieră modestă în Capitală sau cât vreo 200 de pensii minime. Risipă fără margini, în timp ce românilor li se spune să strângă cureaua! Noi nu știm ce să mai punem în farfurii, iar cârmuitorii risipesc fără jenă banii acestei țări. Deși a fost marcată de producții record, agricultura românească se zbate astăzi să nu piară. Viitorul apropiat este incert din cauza majorării prețurilor la gaze, energie și a războiului lui Putin. Încă de anul trecut, criza energiei a determinat o explozie a prețurilor la îngrășăminte și a perturbat serios acest sector atât de important. Toate aceste costuri se reflectă asupra întregului lanț alimentar și, într-un final și în coșul nostru zilnic de cumpărături. Am ajuns să decontăm incompetența cârmuitorilor de fiecare dată când mergem la cumpărături. Țara noastră are printre cele mai mari prețuri la alimente, raportat la veniturile populației. Cele mai scumpe sunt ouăle, laptele și brânzeturile, care se vând la preturi apropiate de media Uniunii Europene. La 33 de ani după ce mai bine de 1.400 de oameni au murit pentru libertate, politicile dezastruoase ale celor care au avut puterea în mâini ne-au întors cu decenii în urmă. Ne uităm lung la rafturile magazinelor și ne dăm seama ca nu ne mai putem permite să cumpărăm prea multe. Din cauza scumpirilor în lanț, români caută azi produse mai ieftine, nesănătoase. Mulți din noi am dat salamul pe parizer și untul pe margarină. Am lăsat deoparte produsele de brand și produsele românești, pentru că prea rar le mai găsim în hypermarketurile străinilor, și le cumpărăm pe cele fabricate sub eticheta marilor lanțuri de magazine. Că zău așa, avem de unde alege! Supermarketurile străine s-au înmulțit vertiginos la noi în țară, în detrimentul producătorilor români care dau faliment și își aruncă recoltele pe câmp, pentru că nu le cumpără nimeni! Suntem o colonie care doar consumă resturile și mizeriile altora. Și mă întreb: ce ne mai rămâne? Vrem măsuri concrete și nu vom ceda în fața presiunilor uriașe până ce nu le vom obține. Lupta noastră este și lupta dumneavoastră. Avem și cu ce, avem și cu cine! Trebuie doar să vrem să ne salvăm din ghearele străinilor care au ajuns să ne conducă și să decidă destinul, dar și ce punem pe masa, ori cum ne creștem copiii și în ce Dumnezeu să credem. Am ajuns aici pentru că voi, mult iubiți aleși, nu sunteți capabil să opriți cearta dintre voi și jaful național, care se face din toate părțile. Dar încă există speranță, iar speranța sunteți dumneavoastră, dragi români. Fiecare dintre noi putem contribui la dezvoltarea acestei țări. Știu că nu o să vă placă ce o să vă spun acum, dar am avut ca popor parte de cel mai bun profesor – suferința! Sa ne învățam lecția! Plăcerea nu ne învață mai nimic! Să avem capacitatea să dam și din puținul pe care îl avem, să ne păstrăm capacitatea de a ierta, abilitatea de a cere și mai ales capacitatea de a asculta fără zgomot- esența! Cea mai periculoasă luptă e cea fanatică și obiceiul cel mai des întâlnit și nociv e cheful de ceartă. Vorba multă ne ocupa timpul cu nimic, când timpul e atât de prețios și trebuie sa cuprindă adevărul! E greu, nimeni nu spune ca e ușor sa te lupți cu problemele, dar cu bucurie vom birui și cu răbdare vom depăși suferința. Credința tare în Dumnezeu, dragi romani! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir