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Sport· 1 min citire
Steaua respinge demisia lui Oprița: „N-am văzut nicio demisie”
Daniel Oprița
Daniel Oprița trece printr-o perioadă dificilă la Steaua, după un început slab de sezon în Liga 2, unde echipa se află în partea de jos a clasamentului.
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