Sorana Cîrstea eliminată în optimile de finală la Ningbo, după înfrângerea cu Sara Bejlek

Sorana Cîrstea (17 WTA) a fost eliminată miercuri, 21 octombrie, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Ningbo. Adversara sa, cehoaica Sara Bejlek (32 WTA), a câștigat meciul cu scorul de 6-7(3), 4-6.
Partida a durat aproximativ două ore și s-a decis în favoarea jucătoarei din Cehia, care a fost mai eficientă la mingile de break. Bejlek, în vârstă de 20 de ani, a concretizat patru dintre cele șase oportunități avute, în timp ce Cîrstea a transformat trei dintre cele nouă șanse.
Statisticile indică o luptă echilibrată, cu Bejlek câștigând 87 de puncte din totalul de 171 disputate, față de 84 pentru românca. Cehoaica a înregistrat și un procentaj mai bun al primului serviciu, de 72%, comparativ cu 56% pentru Cîrstea. De asemenea, tenismena din România a comis șase duble greșeli, față de una singură pentru adversară.
Revanșa după Wimbledon
Victoria obținută la Ningbo înseamnă o revanșă pentru Sara Bejlek, care pierduse în fața Soranei Cîrstea în primul tur al turneului de la Wimbledon, în acest an. Jucătoarea cehă a ajuns în optimile de finală după ce a eliminat americanca Alycia Parks, într-un meci câștigat cu 4-6, 6-3, 6-3.
Sorana Cîrstea, a opta favorită a competiției, trecuse de chinezoaica Han Shi în turul întâi, cu scorul de 6-3, 6-2. Românca încerca să își îmbunătățească performanțele pe circuitul asiatic, după ce pierduse în prima rundă la turneul de la Wuhan.
Premii și puncte în clasament
Pentru participarea în turul secund al turneului de la Ningbo, Sorana Cîrstea a acumulat 60 de puncte în clasamentul WTA și un premiu financiar de 17.795 de dolari. Competiția, disputată pe suprafață dură, este dotată cu premii totale de aproximativ 1,2 milioane de dolari.