Teleorman: Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede; două persoane au suferit arsuri

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-o locuință din Roșiorii de Vede, iar două persoane au suferit arsuri, cauza probabilă a evenimentului fiind o acumulare de gaze de la o butelie care alimenta un aparat de gătit defect, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman.
''Două persoane, un bărbat de 68 de ani și o femeie de 58 de ani, au ajuns la spital cu arsuri de gradul II, pe aproximativ 30-40% din suprafața corporală, în urma unei explozii urmate de incendiu, produse astăzi (sâmbătă - n.r.), în jurul orei 15:20, într-o locuință de pe strada Dunării din municipiul Roșiorii de Vede'', au precizat reprezentanții ISU.
La fața locului s-a intervenit cu două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman. Cele două victime au primit primul ajutor, după care bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, iar femeia la Spitalul Municipal 'Caritas' din Roșiorii de Vede. La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta în bucătăria locuinței, unde s-a produs și explozia. Suflul acesteia a afectat grav alte două camere, distrugând mobilierul și mai multe aparate electrocasnice.
''Pompierii au reușit să stingă incendiul în aproximativ o oră, fără ca flăcările să se extindă la restul locuinței. Pagubele materiale au fost estimate la aproximativ 10.000 de lei, iar valoarea bunurilor salvate depășește 35.000 de lei'', a mai transmis ISU Teleorman.